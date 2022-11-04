Вирішити з постачанням газу: які завдання ставлять перед новим головою "Нафтогазу"

Уряд ухвалив відставку голови НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка і вже призначив нового керівника — Олексія Чернишова. Його головне завдання буде не допустити газову кризу в зимовий період.

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Олексій Чернишов з 4 березня 2020 року обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України в уряді Дениса Шмигаля. Головними завданнями Мінрегіону були реформа ЖКГ, децентралізація, регіональний розвиток. Тепер, коли Кабмін призначив його головою правління НАК "Нафтогаз України", основним завданням ексміністра стане турбота про стабільне проходження зимового сезону в умовах війни. Про це пише Фокус у новій статті "Буде газ. Навіщо Кабмін призначив Олексія Чернишова новим головою "Нафтогазу".

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук каже, що Чернишов у бекграунді має певне розуміння бюрократії, що може допомогти компанії налагодити важливі процеси. Зокрема, пов'язані із закупівлями газу.

"Певне розуміння бізнесу та бюрократії у нього є. Чернишов не з газової галузі, без досвіду, але в "Нафтогазі" є база, фахівці, які роками там працюють, і є фахівці, яких він залучатиме, мають великий досвід", — зазначив Корольчук. Він вважає, що на цьому етапі Зеленському потрібна людина, яка готова брати відповідальність розв'язувати питання під час можливої зимової кризи. "Вітренко не був готовий це робити. Перед Чернишовим ставитимуть питання забезпечення країни газом узимку", — вважає Юрій Корольчук. Тобто, наприклад, йдеться про нові домовленості з європейськими урядами та компаніями ЄС та США щодо забезпечення України постачанням LNG.

Експерти наголошують: нинішніх запасів газу вистачить країні лише у разі "середньої" зими, без піків за мінусової температури, а також за умови, що Росія не зупинить транзит газу територією України.

Що стосується зростання обсягів видобутку газу, експерти не бачать зараз реальних перспектив, що новий глава "Нафтогазу" Олексій Чернишов зможе навіть частково розв'язати це питання.

[ + – ] Основний ризик — низькі температури та ріст споживання газу. У такому разі знадобляться нові постачання газу в Україну Фото: РИА Новости

"Ставити завдання збільшити видобуток газу можна, але треба створювати умови для виконання. Розв'язання питання видобутку вимагає дій з боку парламенту та уряду, "Нафтогаз" тут виконавець. Зараз важливо, щоб не відбулося тотального падіння видобутку, важливо, що завдяки ЗСУ Росія викинута з Харківської області, а там видобувається 45% всього обсягу газу. І вести розмову про збільшення видобутку в умовах війни неможливо. Важливіше, щоб не сталося обвального падіння", — вважає Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Експерти впевнені, що прихід Олексія Чернишова до "Нафтогазу" ніяк не вплине на тарифи для населення. Адже і президент Володимир Зеленський, і Кабінет міністрів "заморозили" зміну газових цін для побутових споживачів, і ротації у держкомпанії навряд чи здатні "розморозити" тарифи на газ.

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Нагадаємо, експерти вважають, що Україна накопичила достатньо газу для проходження опалювального сезону 2022-2023, але у разі сильних холодів узимку країні може знадобитися додаткова закупівля газу.

Раніше Фокус писав, що Кабінет Міністрів України звільнив голову НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Як повідомлялося, з настанням холодів споживання електроенергії в Україні зросте, тому доведеться імпортувати електроенергію з Європи, а також подбати про достатні запаси вугілля та природного газу.