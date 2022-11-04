Решить с поставками газа: какие задачи ставят перед новым главой "Нафтогаза"

Правительство приняло отставку главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и уже назначило нового руководителя – Алексея Чернышова. Его главное задачей будет не допустить газовый кризис в зимний период.

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Алексей Чернышов с 4 марта 2020 года занимал пост министра развития громад и территорий Украины в правительстве Дениса Шмыгаля. Главными задачами Минрегиона были реформа ЖКХ, децентрализация, региональное развитие. Теперь же, когда Кабмин назначил его главой правления НАК "Нафтогаз Украины", основной задачей экс-министра станет забота о стабильном прохождении зимнего сезона в условиях войны. Об этом пишет Фокус в новой статье "Будет газ. Зачем Кабмин назначил Алексея Чернышова новым главой "Нафтогаза".

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук говорит, что у Чернышова в бэкграунде есть определенное понимание бюрократии, что может помочь компании отладить важные процессы. В том числе, связанные с закупками газа.

"Определенное понимание бизнеса и бюрократии у него есть. Чернышов не из газовой отрасли, без опыта, но в "Нафтогазе" есть база, специалисты, которые годами там работают, и есть специалисты, которых он будет привлекать, имеющие большой опыт", — отметил Корольчук. Он считает, что на данном этапе Зеленскому нужен человек, готовый брать ответственность решать вопросы во время возможного зимнего кризиса. "Витренко не был готов это делать. Перед Чернышовым будут ставить вопросы обеспечения страны газом зимой", — считает Юрий Корольчук. То есть, например, речь идет о новых договоренностях с европейскими правительствами и компаниями ЕС и США об обеспечении Украины поставками LNG.

Эксперты подчеркивают: нынешних запасов газа хватит стране лишь в случае "средней" зимы, без пиков по минусовой температуре, а также при условии, что Россия не остановит транзит газа по территории Украины.

Что касается роста объемов добычи газа эксперты не видят сейчас реальных перспектив, что новый глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов сможет даже частично решить этот вопрос.

[ + – ] Основной риск - низкие температуры и рост потребления газа. В таком случае понадобятся новые поставки газа в Украину Фото: РИА Новости

"Ставить задачу увеличить добычу газа можно, но надо создавать условия для выполнения. Решение вопроса добычи требует действий со стороны парламента и правительства, "Нафтогаз" здесь исполнитель. Сейчас важно, чтобы не произошло тотального падения добычи, важно, что благодаря ВСУ Россия выброшена из Харьковской области, а там добывается 45% всего объема газа. И вести разговор об увеличении добычи в условиях войны невозможно. Важнее, чтобы не произошло обвального падения", — считает Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Эксперты уверены, что приход Алексея Чернышова в "Нафтогаз" никак не повлияет на тарифы для населения. Ведь и президент Владимир Зеленский, и Кабинет министров "заморозили" изменение газовых цен для бытовых потребителей, и ротации в госкомпании вряд ли способны "разморозить" тарифы на газ.

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Зима без газа: что будет после остановки транзита российского газа через Украину

Напомним, эксперты считают, что Украина накопила достаточно газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023, но в случае сильных холодов зимой стране может понадобиться дополнительная закупка газа.

Ранее Фокус писал, что Кабинет министров Украины уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Как сообщалось, с наступлением холодов потребление электроэнергии в Украине вырастет, поэтому придется импортировать электроэнергию из Европы, а также позаботиться о достаточных запасах угля и природного газа.