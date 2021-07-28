Задолго до зимы: цены на газ в Европе обновили абсолютные рекорды

Августовская стоимость газа подскочила до 489 долларов. Это абсолютный ценовой максимум за всю историю.

Фьючерсная цена (на месяц вперед) на природный газ на нидерландском хабе TTF в последние часы торгов 28 июля превысила 39 евро за 1 МВт*ч. Эта цена соответствует примерно 489 долларов или 15800 грн за 1000 кубометров, сообщает издание ExPro.

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Накануне сентябрьский азиатский фьючерс вырос до 529 долларов за тысячу кубометров. Самый дорогой контракт будущей зимы – на февраль 2022 года – стоит уже 570 долларов.

Таким образом фьючерсы на газ обновили абсолютный ценовой максимум за всю историю европейского рынка газа.

Спотовая цена газа (с поставкой на следующий день) на хабе TTF выросла за 28 июля на 5% – до 484 долларов за тысячу кубометров. Это рекорд с марта 2018 года.

Эта цена быстро растет с начала нынешней недели.

Причины нынешнего роста цены на газ в Европе:

внеплановые отключения на месторождении в Норвегии;

увеличение платы за выбросы СО2 в атмосферу;

падение поставок в Европу сжиженного газа (LNG) – на рынке его просто нет, так как резко выросло потребление в Азии, к тому же этот газ быстро дорожает;

сокращение запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы, так как "Газпром" отбирал оттуда газ на время отключений газопроводов "Ямал" и "Северный поток".

В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье 170 долларов за тысячу кубов. Недавно он повысил оценку этой цены в 2021 году до 240 долларов.

Газ в Украине 28 июля торговался по цене примерно на 1000 грн/тыс. куб. м дешевле, чем на европейских хабах.

Напомним, Украина значительную часть необходимого ей газа закупает в Европе. Поэтому европейские цены оказывают давление на внутренний рынок газа в стране. Для борьбы с постоянным ростом цен правительство заставило поставщиков газа перейти на стабильный годовой тариф.

В частности, с мая "Нафтогаз Украины" автоматически переводит клиентов на годовой тарифный план "Фиксированный". Согласно его условиям, украинцы будут до 30 апреля 2022 года платить по 7,96 грн за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки.