Задовго до зими: ціни на газ у Європі оновили абсолютні рекорди

Серпнева вартість газу підскочила до 489 доларів. Це абсолютний ціновий максимум за всю історію.

Ф'ючерсна ціна (на місяць вперед) на природний газ на нідерландському хабі TTF в останні години торгів 28 липня перевищила 39 євро за 1 МВт*год. Ця ціна відповідає приблизно 489 доларів або 15800 грн за 1000 кубометрів, повідомляє видання ExPro.

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Напередодні вересневий азіатський ф'ючерс виріс до 529 доларів за тисячу кубометрів. Найдорожчий контракт майбутньої зими — на лютий 2022 року — стоїть вже 570 доларів.

Таким чином ф'ючерси на газ оновили абсолютний ціновий максимум за всю історію європейського ринку газу.

Спотова ціна газу (з поставкою на наступний день) на хабі TTF зросла за 28 липня на 5% — до 484 доларів за тисячу кубометрів. Це рекорд з березня 2018 року.

Ця ціна швидко зростає з початку нинішнього тижня.

Причини нинішнього зростання ціни на газ у Європі:

позапланові відключення на родовищі в Норвегії;

збільшення плати за викиди СО2 в атмосферу;

падіння поставок до Європи зрідженого газу (LNG) — на ринку його просто немає, оскільки різко зросло споживання в Азії, до того ж цей газ швидко дорожчає;

скорочення запасів газу в підземних сховищах (ПСГ) Європи, тому що "Газпром" відбирав звідти газ на час відключень газопроводів "Ямал" і "Північний потік".

До бюджету "Газпрому" на 2021 рік закладена середня ціна експорту газу в далеке зарубіжжя 170 доларів за тисячу кубів. Нещодавно він підвищив оцінку цієї ціни в 2021 році до 240 доларів.

Газ в Україні 28 липня торгувався за ціною приблизно на 1000 грн/тис. куб. м дешевше, ніж на європейських хабах.

Нагадаємо, Україна значну частину необхідного їй газу закуповує в Європі. Тому європейські ціни тиснуть на внутрішній ринок газу в країні. Для боротьби з постійним зростанням цін уряд змусило постачальників газу перейти на стабільний річний тариф.

Зокрема, з травня "Нафтогаз України" автоматично переводить клієнтів на річний тарифний план "Фіксований". Згідно з його умовами, українці будуть до 30 квітня 2022 року платити по 7,96 грн за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки.