Маріуполь атакує 14-тисячне військо, — командир полку "Азов" (відео)

За словами Дениса Прокопенка, незважаючи на співвідношення не на користь захисників міста, вони намагаються нав'язувати ініціативу ворогові.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Росіяни силами 14 000 солдатів намагаються захопити оточений Маріуполь. Про це заявив командир полку "Азов", Герой України Денис "Редіс" Прокопенко в інтерв'ю "В гостях у Гордона".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

За словами Прокопенка, ситуація в Маріуполі є досить складною, але контрольованою. Він також вважає, що операцію з розблокування міста можна зробити. Для цього потрібний командир, який зможе вникнути в ситуацію.

"Усі солдати борються з надією та вірою, що рано чи пізно буде проведено операцію з деблокади. Моя суб'єктивна думка залишається незмінною, що цю операцію провести реально та можливо. Ми чекаємо вже понад 30 днів", – заявив командир.

Важливо

Фортеця Маріуполь: оточення, хоробрість захисників, як виживали містяни

Орієнтовний склад угруповання ЗС РФ становить близько 14 тисяч військовослужбовців. Співвідношення не на користь захисників міста, проте військових це не бентежить. Вони намагаються нав'язувати ініціативу. За цей час приблизні втрати ворога склали:

більше за танковий батальйон (танковий батальйон ЗС РФ містить 31 танк)

більше за два батальйони бронетехніки

Були успішні спроби збити авіацію ворога. Піхоту, за словами "Редіса", вони вже кілька тижнів не рахують.

Під завалами в Драмтеатрі загинули 300 людей, близько 500 вдалося дістати. При цьому частина людей може все ще перебувати під завалами, проте найімовірніше, вони вже загинули.

У місті гуманітарна катастрофа, тому бійцям доводиться їсти лише один раз на день, а щоби попити, доводиться використовувати технічну воду.

Ворог захопив базу "Азова", проте на момент заходу ворожих військ туди з неї по максимуму вивезли все необхідне.

Водночас глава "ДНР" Денис Пушилін уже видав "указ" про створення Маріупольської "адміністрації".

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗС РФ зосереджує свої зусилля на захопленні Рубіжного, Маріуполя та Попасної. Нині російські окупанти намагаються пробитися до центру міста.