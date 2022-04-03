Дали 5 патронов и отправили на Мариуполь: полк "Азов" захватил пленных

Украинские военные задержали троих солдат, которые рассказали, как они оказались в городе. Одного из пленных отправили к Мариуполю пешком.

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Полк "Азов" продолжает защищать Мариуполь находясь в полном окружении. 3 апреля военные отрапортовали о взятии в плен трех военных. Об этом сообщается в телеграм-канале "Азов — Мариуполь".

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Первый военнопленный из Харцызска заявил, что его принудительно мобилизировали, когда он выходил из магазина. Его сперва отправили в Иловайск, а по приезду назначили командира. Военный пытался сбежать, что ему удалось сделать. Однако его задержали снова и уже с конвоем заставили идти воевать. Их отправили в Горловку, где было около 200-250 людей на шахте №21.

После получения оружия их отправили на стрельбище, где им выдали 5 патронов. После этого их отправили пешком в Мариуполь. Также командование заявило, что нужно будет стрелять по мирным людям по ногам. Уже в Мариуполе его задержали бойцы полка "Азов".

Второй пленник из Горловки. Он добровольно вступил в подразделение боевиков "Восток" в 2014 году. С января 2022 года военный отметил изменение ситуации. Ротный привез форму ВСУ, в которой разрешил ходить, но с белыми повязками (для опознавания ВС РФ). Как рассказал военный, украинская военная форма ему понравилась, но вскоре ее запретили носить из-за дружеского огня. При этом 70% его роты ходила в такой форме.

Он также отметил, что у них большие потери личного состава в роте.

Полк "Азов" взял в плен российского военного из 150-й дивизии 102-го мотострелкового полка РФ. Он рассказал, что от обстрела авиации ВКС РФ, он получил ранение, а механик-водитель погиб. Поэтому он просит родственников повлиять на ситуацию.

Напомним, по словам командира полка "Азов", Мариуполь атакует 14-тысячное войско. Воинам приходится экономить еду и воду. В Турции заявили, что они готовы выделить корабли для морской эвакуации жителей города.