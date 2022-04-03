Дали 5 набоїв і відправили на Маріуполь: полк "Азов" захопив полонених

Українські військові затримали трьох солдатів, які розповіли, як вони опинились у місті. Одного з полонених відправили до Маріуполя пішки.

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Полк "Азов" продовжує захищати Маріуполь, перебуваючи в повному оточенні. 3 квітня військові відрапортували про взяття в полон трьох військових. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Азов — Маріуполь".

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Перший військовополонений із Харцизька заявив, що його примусово мобілізували, коли він виходив із магазину. Його спочатку відправили до Іловайська, а після приїзду призначили командира. Військовий намагався втекти, що вдалося зробити. Проте його затримали знову і вже з конвоєм змусили йти воювати. Їх відправили до Горлівки, де було близько 200-250 людей на шахті №21.

Після отримання зброї їх відправили на стрільбище, де їм видали 5 набоїв. Після цього їх відправили пішки до Маріуполя. Також командування заявило, що потрібно буде стріляти по мирних людях по ногах. Вже у Маріуполі його затримали бійці полку "Азов".

Другий бранець із Горлівки. Він добровільно вступив до підрозділу бойовиків "Схід" у 2014 році. З січня 2022 року військовий наголосив на зміні ситуації. Ротний привіз форму ЗСУ, в якій дозволив ходити, але з білими пов'язками (для розпізнавання ЗС РФ). Як розповів військовий, українська військова форма йому сподобалася, але невдовзі її заборонили носити через дружній вогонь. При цьому 70% його роти ходили у такій формі.

Він також зазначив, що мають великі втрати особового складу в роті.

Полк "Азов" узяв у полон російського військового зі 150-ї дивізії 102-го мотострілецького полку РФ. Він розповів, що від обстрілу авіації ВКС РФ він отримав поранення, а механік-водій загинув. Тож він просить родичів вплинути на ситуацію.

Нагадаємо, за словами командира полку "Азов", Маріуполь атакує 14-тисячне військо. Воїнам доводиться економити їжу та воду. У Туреччині заявили, що вони готові виділити кораблі для морської евакуації мешканців міста.