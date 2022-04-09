У боях за Маріуполь загинув співзасновник Pizza Veterano Рафаель Агаєв (фото)

Ветеран АТО захищав місто у складі підрозділу Морської піхоти України.

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Під час захисту Маріуполя від російських військ загинув співзасновник київської піцерії Pizza Veterano, учасник АТО з 2014 року Рафаель Агаєв. Про смерть ветерана повідомив на своїй сторінці у Facebook друг загиблого та компаньйон з бізнесу Леонід Остальцев.

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[ + – ] Леонід Остальцев та Рафаель Агаєв Фото: Facebook

Остальцев повідомив, що Агаєв загинув під час виконання бойових завдань у складі підрозділу Морської піхоти України.

[ + – ] Рафаель Агаєв Фото: Facebook

"Ти навчив мене готувати піцу, і моє життя змінилося. Потім ти пішов на війну в 2014 році, тому що по-іншому не міг. Ти був поруч, коли відкривалася перша піцерія Pizza Veterano. Ти допомагав, вчив, любив. Мені дуже шкода. Раф. Ми обов'язково зустрінемося", — написав у Facebook Леонід Остальцев.

[ + – ] Рафаель Агаєв та Леонід Остальцев Фото: Facebook

Pizza Veterano

Pizza Veterano є частиною мережі Veterano Group. Піцерії було відкрито двома співвласниками — Рафаелем Агаєвим та Леонідом Остальцевим у кількох містах України, зокрема й у Маріуполі.

Нагадуємо, що в Маріуполі війська РФ обстріляли криголам "Капітан Білоусов". За даними полку "Азов", на судні був цивільний екіпаж, а під обстріл потрапив торговий порт.

Також Фокус писав про те, що ЗС Росії змінює військове командування, щоб продовжити наступ в Україні. Після перегрупування у росіян буде близько 100 БТГ. І зараз усім керує генерал із великим досвідом ведення бойових дій у Сирії.

Водночас українська розвідка розповіла про провали мобілізації в Росії. Солдати, які вже воювали в Україні, завдають собі каліцтва, щоб не повертатися назад. А російський спецназ відмовився штурмувати Маріуполь.