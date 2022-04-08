Війська РФ обстріляли криголам "Капітан Бєлоусов" у Маріуполі

За даними полку "Азов", на судні перебував цивільний екіпаж. А під обстріл потрапив торговий порт.

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Збройні сили РФ обстріляли криголам "Капітан Бєлоусов", на якому перебував екіпаж. Про це повідомляє полк "Азов".

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Вказується, що в ніч проти 8 квітня війська РФ обстріляли Маріупольський торговий порт. Під вогонь також потрапило судно "Капітан Бєлоусов", на якому перебував цивільний екіпаж. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще кілька дістали поранення.

"Наголошуємо — путінські вбивці продовжують знищувати порт Маріуполя, у якому перебувають і іноземні кораблі з екіпажами!" — заявили в полку "Азов".

Криголам "Капітан Бєлоусов" — це дизель-електричне судно, яке було збудоване в 1960-х роках. До 2004 року перебував у власності Азовського морського пароплавства. А у 2009 році було виділено кошти на його реновацію. Судно отримало нові дизель-генератори. Криголам забезпечував прохід суден каналом Азовського моря.

Команда екіпажу складається з 56 людей.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ЗС РФ спеціально погіршує гуманітарну ситуацію в Маріуполі, щоб ЗСУ здалися.

5 квітня ЗС РФ обстріляли торгове судно під прапором Домініканської республіки.