Горить і йде на дно: військові РФ обстріляли цивільне судно в Маріуполі

За інформацією МВС, капітан судна під прапором Домініканської республіки подав сигнал про допомогу та повідомив про поранених.

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Російські військові потрапили в цивільне судно під прапором Домініканської республіки в порту Маріуполя. Це сталося у ніч на вівторок під час чергового обстрілу міста. Потрапляння призвело до загоряння в машинному відділі, а одна людина була поранена. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Telegram.

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"Вночі, під час чергового обстрілу з моря багатостраждального Маріуполя, ворог потрапив у цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, яке знаходилося біля одного з причалів", — йдеться у повідомленні правоохоронного відомства.

Відомо, що капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS" і повідомлення: "Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлено, все розгромлено, місток — розгромлено. Пожежа в машині. Є поранені".

Через пробоїни корабель почав тонути, а пожежа почала охоплювати велику площу. Судно продовжує горіти та йти під воду, бо проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливе. Проте морські прикордонники допомогли пораненому та евакуювали весь екіпаж.

Нагадаємо, 4 квітня Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом може з'явитися відповідь про розблокування Маріуполя. За його словами, українським бійцям зараз складно в обложеному місті, одна Україна займається підтримкою і покладається на співпрацю з Туреччиною у цьому питанні.

Британська розвідка вважає, що Маріуполь, ймовірно, є ключовою метою ворожих військ. За інформацією відомства, українські військові продовжують вести бої з противником і контролюють центральні райони міста.