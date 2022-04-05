Горит и идет на дно: военные РФ обстреляли гражданское судно в Мариуполе

По информации МВД, капитан судна под флагом Доминиканской республики подал сигнал о помощи и сообщил о раненых.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские военные попали в гражданское судно под флагом Доминиканской республики в порту Мариуполя. Это произошло в ночь на вторник во время очередного обстрела города. Попадание привело к загоранию в машинном отделении, а один человек был ранен. Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Telegram.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Ночью, при очередном обстреле с моря многострадального Мариуполя, враг попал в гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся возле одного из причалов", — сказано в сообщении правоохранительного ведомства.

Известно, что капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS" и сообщение: "Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машине. Есть раненые".

Из-за пробоины корабль начал тонут, а пожар начать охватывать большую площадь. Судно продолжает гореть и идти под воду, потому что проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно. Однако морские пограничники помогли раненому и эвакуировали весь экипаж.

Напомним, 4 апреля Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время может появиться ответ о деблокаде Мариуполя. По его словам, украинским бойцам сейчас сложно в осажденном городе, одна Украина занимается поддержкой и полагается на сотрудничество с Турцией в этом вопросе.

Британская разведка считает, что Мариуполь, вероятно, является ключевой целью вражеских войск. По информации ведомства, украинские военные продолжают вести бои с противником и контролируют центральные районы города.