Войска РФ обстреляли ледокол "Капитан Белоусов" в Мариуполе

По данным полка "Азов", на судне находился гражданский экипаж. А под обстрел попал и торговый порт.

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Вооруженные силы РФ обстреляли ледокол "Капитан Белоусов", на котором находился экипаж. Об этом сообщает полк "Азов".

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Указывается, что в ночь на 8 апреля войска РФ обстреляли Мариупольский торговый порт. Под огонь также попало судно "Капитан Белоусов", на котором находился гражданский экипаж. В результате обстрела погиб один человек, еще несколько получили ранения.

"Подчеркиваем — путинские убийцы продолжают уничтожать порт Мариуполя, в котором находятся и иностранные корабля с экипажами!" — заявили в полку "Азов".

Ледокол "Капитан Белоусов" — это дизель-электрическое судно, которое было построено в 1960-х годах. До 2004 года находился в собственности Азовского морского пароходства. А в 2009 году были выделены средства на его реновации. Судно получило новые дизель-генераторы. Ледокол обеспечивал проход суден каналом Азовского моря.

Команда экипажа состоит из 56 людей.

Напомним, по данным британской разведки, ВС РФ специально ухудшает гуманитарную ситуацию в Мариуполе, что ВСУ сдались.

5 апреля ВС РФ обстреляли торговое судно под флагом Доминиканской республики.