В боях за Мариуполь погиб сооснователь Pizza Veterano Рафаэль Агаев (фото)

Ветеран АТО защищал город в составе подразделения Морской пехоты Украины.

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Во время защиты Мариуполя от российских войск погиб сооснователь киевской пиццерии Pizza Veterano, участник АТО с 2014 года, Рафаэль Агаев. О смерти ветерана сообщил на своей странице в Facebook друг погибшего и компаньон по бизнесу Леонид Остальцев.

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[ + – ] Леонид Остальцев и Рафаэль Агаев Фото: Facebook

Остальцев сообщил, что Агаев погиб во выполнения боевых заданий в составе подразделения Морской пехоты Украины.

[ + – ] Рафаэль Агаев Фото: Facebook

"Ты научил меня готовить пиццу, и моя жизнь изменилась. Потом ты ушел на войну в 2014 году, так как по-другому не мог. Ты был рядом, когда открывалась первая пиццерия Pizza Veterano. Ты помогал, учил, любил. Мне очень жаль Раф. Мы обязательно встретимся", — написал в Facebook Леонид Остальцев.

[ + – ] Рафаэль Агаев и Леонид Остальцев Фото: Facebook

Pizza Veterano

Pizza Veterano является частью сети Veterano Group. Пиццерии были открыты двумя совладельцами — Рафаелем Агаевым и Леонидом Остальцевым в нескольких городах Украины, в том числе и в Мариуполе.

Напоминаем, что в Мариуполе войска РФ обстреляли ледокол "Капитан Белоусов". По данным полка "Азов", на судне был гражданский экипаж, а под обстрел попал и торговый порт.

Также Фокус писал о том, что ВС России меняет военное командование, чтобы продолжить наступление в Украине. После перегруппировки у русских будет порядка 100 БТГ. И сейчас всем руководит генерал с большим опытом ведения боевых действий в Сирии.

В то же время украинская разведка рассказала о провалах мобилизации в России. Солдаты, которые уже воевали в Украине, наносят себе увечья, чтобы не возвращаться обратно. А российский спецназ отказался штурмовать Мариуполь.