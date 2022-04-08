Отказы, рапорты и самоувечья: украинская разведка рассказала о провалах мобилизации в РФ

Солдаты, уже побывавшие в зоне боевых действий на территории Украины, наносят себе повреждения, чтобы туда не возвращаться. А спецназ РФ отказался штурмовать Мариуполь.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские военные, в том числе и с опытом боевых действий, полученным в Сирии, массово отказываются от участия в войне против Украины, а те, кто уже был вовлечен в боевые столкновения с украинскими войсками — наносят себе увечья, чтобы не возвращаться на поле боя. Об этом в пятницу, 8 апреля, сообщает пресс-служба Главного управление разведки Министерства обороны Украины в своем Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным украинской разведки, подразделение российского спецназа, участвовавшее в войне в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя после того, как со 2 по 4 апреля эта группа потеряла в ходе противостояния с Вооруженными силами Украины около 30 солдат.

Помимо этого ГУР получило данные об отборе на службу в РФ, которые свидетельствуют о "низкой заинтересованности россиян в службе по контракту". Согласно отчету отбора, проводящегося в Екатеринбурге, на собеседование по поводу контракта согласились только 1% кандидатов, которые находятся в запасе — двое из 397 в списке. Отказались от предложения 52 человека, связаться не удалось с 203, работа по привлечению к службе со 140 кандидатами продолжается.

Также в разведке отметили "низкое моральное состояние уже мобилизованных". Об этом, по данным ведомства, свидетельствует, что 7 марта в поликлинику в Новоайдаре в направлении Луганска были направлены два автобуса с ранеными российскими солдатами — у большей части из них зафиксированы ранения ног. Согласно заключению врачей, наиболее вероятно, что эти ранения военные наносили себе сами, чтобы не возвращаться в зону боевых действий.

Напомним, 4 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что командование армии РФ продолжает проводить скрытую мобилизацию в ряде российских регионов, чтобы привлечь до 60 тысяч человек для участия в войне против украинского государства.

Также украинская разведка сообщала, что в России мобилизируют должников по кредитам и алиментам.