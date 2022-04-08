Відмови, рапорти та самокалічення: українська розвідка розповіла про провали мобілізації в РФ

Солдати, які вже побували в зоні бойових дій на території України, завдають собі ушкоджень, щоб туди не повертатися. А спецназ РФ відмовився штурмувати Маріуполь.

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Російські військові, у тому числі й із досвідом бойових дій, здобутим у Сирії, масово відмовляються від участі у війні проти України, а ті, хто вже був залучений до бойових зіткнень цз українськими військами, завдають собі каліцтва, щоб не повертатися на поле бою. Про це в п'ятницю, 8 квітня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України у своєму Facebook.

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За даними української розвідки, підрозділ російського спецназу, який брав участь у війні в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя після того, як цз 2 по 4 квітня ця група втратила під час протистояння зі Збройними силами України близько 30 солдатів.

Крім цього, ГУР отримало дані про відбір на службу в РФ, які свідчать про "низьку зацікавленість росіян у службі за контрактом". Згідно зі звітом відбору, що проводиться в Єкатеринбурзі, на співбесіду з приводу контракту погодився лише 1% кандидатів, які перебувають у запасі, — двоє з 397 у списку. Відмовилися від пропозиції 52 особи, зв'язатися не вдалося з 203, робота із залучення до служби зі 140 кандидатами продовжується.

Також у розвідці відзначили "низький моральний стан уже мобілізованих". Про це, за даними відомства, свідчить, що 7 березня в поліклініку в Новоайдарі в напрямку Луганська були направлені два автобуси з пораненими російськими солдатами — у більшості з них зафіксовано поранення ніг. Згідно з висновком лікарів, найімовірніше, що ці поранення військові завдавали собі самі, щоб не повертатися в зону бойових дій.

Нагадаємо, 4 квітня Генеральний штаб Збройних сил України повідомляв, що командування армії РФ продовжує проводити приховану мобілізацію в низці російських регіонів, щоб залучити до 60 тисяч осіб для участі у війні проти української держави.

Також українська розвідка повідомляла, що в Росії мобілізують боржників із кредитів і аліментів.