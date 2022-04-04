РФ проводить приховану мобілізацію з метою призвати до 60 тисяч нових солдат, — Генштаб ЗСУ

Серед потенційних військових, як розповідають у відомстві, поширюють інформацію, що солдати матимуть змогу покращити своє "фінансове становище" за рахунок мародерства в Україні.

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Командування російської армії продовжує проводити приховану мобілізацію у низці регіонів, намагаючись залучити до 60 тисяч осіб для участі в бойових діях на території України. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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У відомстві нагадують, що українці вже 40 днів захищаються від російської військової агресії.

За даними Генштабу ЗСУ, військово-політичне командування РФ через провал окупантів в Україні проводить приховану мобілізацію з метою приведення військових частин до штатів воєнного часу. У процесі відбору кандидатів перевага надається людям, які вже мають досвід участі у бойових діях.

"Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад. Також визначено головні регіони для проведення мобілізації: Краснодарський край, Пермський край, республіки Дагестан, Інгушетія, Калмикія", — продовжили в Генштабі та додали, що потенційних військовослужбовців намагаються залучити до лав армії.

Більше того, серед російського населення, як стверджує командування ЗСУ, розповсюджують інформацію про те, що солдати можуть покращити своє "фінансове становище" за рахунок мародерства. Загалом, до лав армії РФ намагаються мобілізувати до 60 тисяч осіб.

Як розповідають у Генштабі, протягом доби підрозділи ЗСУ на Донецькому та Луганському напрямку відбили сім ворожих атак, у процесі яких було знищено 2 одиниці броньованої техніки, 43 військові автомобілі та мінометний розрахунок.

Агресію РФ також успішно відбивають зенітно-ракетні війська Повітряних сил. За минулий день ЗСУ ліквідували:

три літаки (Су-34, Су-35 та літак-ретранслятор Іл-22);

гвинтокрил;

дві крилаті ракети.

"Щодо повітряного пункту управління на базі Іл-22 — стало відомо, що літак пошкоджений, розгерметизована кабіна, пілотами здійснена аварійна посадка на аеродромі Ростов. Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по місцях скупчення військ противника, колонах військової техніки та логістичних центрах", — підсумували в Генштабі ЗСУ.

[ + – ] РФ проводить приховану мобілізацію з метою призвати до 60 тисяч людей, — Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, в ніч з 3 на 4 квітня війська РФ завдали ракетного удару по Одесі. Як повідомили в Одеській військовій адміністрації, під обстріл потрапив один з об'єктів інфраструктури. Інформація про постраждалих уточнювалася місцевою владою.

Також повідомлялося, що 3 квітня ЗС РФ здійснили обстріл Харкова, внаслідок якого загинули мирні жителі. Під вогонь окупантів, за даними Харківської ОДА, потрапив Слобідський район обласного центру.