Окупанти обстріляли людей у Харкові: є жертви та постраждалі

Унаслідок обстрілу понад 20 людей постраждали, жертви також є, але їх кількість наразі встановлюється.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ворог, увечері 3 квітня, обстріляв Слобідський район Харкова. Є загиблі та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Наразі відомо про 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість жертв та потерпілих встановлюється.

Щодо Харківської області, є загроза ракетних ударів у Лозовській громаді, повідомив Синєгубов. Регіональна влада рекомендує евакуювати населення із зони ризику.

"Завтра електропотягом плануємо перевезти лозовчан у напрямку Полтавщини", — написав чиновник.

По області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там українські захисники ведуть активні бої з окупантами.

"Саме сьогодні поблизу Ізюму повітряні сили ЗСУ збили російського бомбардувальника Су-34. Пілота взяли в полон", — додав глава ОВА і зазначив, що йде робота над гуманітарною допомогою в області загалом.

Уряд Польщі виділив понад 600 тонн продуктів харчування для регіону, місцеві чиновники вже розпочали розподіл вантажів на громади.

Нагадаємо, 2 квітня снаряди прилетіли практично до центру Харкова, а саме — до парку культури та відпочинку ім. Горького.

Раніше Фокус у своєму матеріалі писав, як живе населення Харкова під постійним обстрілом ЗС РФ.