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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Окупанти обстріляли людей у Харкові: є жертви та постраждалі

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губернатор Харківської області Олег Синєгубов
Фото: Скриншот | глава ОВА Олег Синєгубов

Унаслідок обстрілу понад 20 людей постраждали, жертви також є, але їх кількість наразі встановлюється.

Ворог, увечері 3 квітня, обстріляв Слобідський район Харкова. Є загиблі та постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов у Telegram.

Наразі відомо про 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість жертв та потерпілих встановлюється.

Щодо Харківської області, є загроза ракетних ударів у Лозовській громаді, повідомив Синєгубов. Регіональна влада рекомендує евакуювати населення із зони ризику.

"Завтра електропотягом плануємо перевезти лозовчан у напрямку Полтавщини", — написав чиновник.

По області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там українські захисники ведуть активні бої з окупантами.

"Саме сьогодні поблизу Ізюму повітряні сили ЗСУ збили російського бомбардувальника Су-34. Пілота взяли в полон", — додав глава ОВА і зазначив, що йде робота над гуманітарною допомогою в області загалом.

Уряд Польщі виділив понад 600 тонн продуктів харчування для регіону, місцеві чиновники вже розпочали розподіл вантажів на громади.

Нагадаємо, 2 квітня снаряди прилетіли практично до центру Харкова, а саме — до парку культури та відпочинку ім. Горького.

Раніше Фокус у своєму матеріалі писав, як живе населення Харкова під постійним обстрілом ЗС РФ.