Оккупанты обстреляли людей в Харькове: есть жертвы и пострадавшие

В результате обстрела более 20 человек пострадали, жертвы также есть, но их количество пока устанавливается.

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Враг вечером 3 апреля обстрелял Слободской район Харькова. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения, сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

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Сейчас известно о 23 пострадавших, среди них есть дети. Информация о количестве жертв и потерпевших устанавливается.

Что касается Харьковской области, есть угроза ракетных ударов в Лозовской общине, сообщил Синегубов. Региональная власть рекомендует эвакуировать население из зоны риска.

"Завтра электропоездом планируем перевезти лозовчан в направлении Полтавщины", — написал чиновник.

По области горячее всего в Изюмском направлении, там украинские защитники ведут активные бои с оккупантами.

"Именно сегодня в районе Изюма воздушные силы ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34. Пилота взяли в плен", — добавил глава ОВА и отметил, что идет работа над гуманитарной помощью в области в целом.

Правительство Польши выделило более 600 тонн продуктов питания для региона, местные чиновники уже приступили к распределению грузов на общины.

Напомним, 2 апреля снаряды прилетели практически в центр Харькова, в именно – в парк культуры и отдыха им. Горького.

Ранее Фокус в своем материале писал, как живет население Харькова под постоянными обстрелами ВС РФ.