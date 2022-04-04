РФ проводит скрытую мобилизацию с целью привлечь до 60 тысяч новых солдат, — Генштаб ВСУ

Среди потенциальных военных, как рассказывают в ведомстве, распространяют информацию, что солдаты смогут улучшить свое "финансовое положение" за счет мародерства в Украине.

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Командование российской армии продолжает проводить скрытую мобилизацию в ряде регионов, пытаясь привлечь до 60 тысяч человек для участия в боевых действиях на территории Украины. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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В ведомстве напоминают, что украинцы уже 40 дней обороняются от российской военной агрессии.

По данным Генштаба ВСУ, военно-политическое командование РФ, из-за провала оккупантов в Украине, проводит скрытую мобилизацию с целью приведения воинских частей к штатам военного времени. При отборе кандидатов преимущество отдается людям, которые уже имеют опыт участия в боевых действиях.

"Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав. Также определены главные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия", — продолжили в Генштабе и добавили, что потенциальных военнослужащих пытаются завлечь в ряды армии материальным обеспечением.

Более того, среди российского населения, как утверждает командование ВСУ, распространяют информацию о том, что солдаты могут улучшить свое "финансовое положение" за счет мародерства. В целом, в ряды армии РФ пытаются мобилизировать до 60 тысяч человек.

Как рассказывают в Генштабе, в течение суток подразделения ВСУ на Донецком и Луганском направлении отбили семь вражеских атак, в ходе которых были уничтожены 2 единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и минометный расчет.

Агрессию РФ также успешно отражают зенитно-ракетные войска Воздушных сил. За минувший день ВСУ ликвидировали:

три самолета (Су-34, Су-35 и самолет-ретранслятор Ил-22);

вертолет;

две крылатые ракеты.

"Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22 — стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилотами совершена аварийная посадка на аэродроме Ростов. Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам", — подытожили в Генштабе ВСУ.

[ + – ] РФ проводит скрытую мобилизацию с целью призвать до 60 тысяч человек, - Генштаб ВСУ

Напомним, в ночь с 3 на 4 апреля войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. Как сообщили в Одесской военной администрации, под обстрел попал один из объектов инфраструктуры. Информация о пострадавших уточнялась местными властями.

Также сообщалось, что 3 апреля ВС РФ совершили обстрел Харькова, в результате которого погибли мирные жители. Под огонь оккупантов, по данным Харьковской ОГА, попал Слободской район областного центра.