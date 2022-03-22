У РФ мобілізують боржників за кредитами та аліментами, — ГУР

За інформацією Головного управління розвідки, прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів та аліментів через брак бойового резерву в армії.

У Росії почали вдаватися до нових форм прихованої мобілізації. Під неї підпадають чоловіки, які мають проблеми з виплатою кредитів та аліментів. Це пов'язано з браком бойового резерву у лавах російської армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

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За інформацією відомства, російські резервісти не хочуть повертатися до лав армії Росії та масово відмовляються від підписання контрактів. Тому прокуратура РФ цілеспрямовано шукає людей, які мають проблеми з виплатою кредитів, аліментів або інших боргів. У ГУР додали, що таких людей у Росії стає більше через наслідки для економіки після запровадження санкцій.

"Кількість таких людей збільшується в прогресії, враховуючи наслідки для російської економіки від запроваджених санкцій", — заявили в ГУР.

Боржникам пропонують звільнення від усіх зобов'язань за кредитами, якщо підпишуть контракти з російською армією. Подібні пропозиції почали поширюватися на території Татарстану, у П'ятигорську, Ростові-на-Дону та Північному Кавказі.

Крім того, продовжується пошук людей, які мають проблеми із законом. Злочинцям пропонують повну амністію, якщо вони погодяться воювати у лавах російської армії проти України.

Нагадаємо, 22 березня пресслужба Київської ОВ повідомила, що армія Росії десятки разів обстріляла 30 об'єктів цивільної інфраструктури в області. Найбільше в Бучанському, Вишгородському та Броварському районах. Крім того, російські війська на захоплених територіях продовжують займатися мародерством і грабежами.

Також відомо, що російська армія обстріляла Авдіївку новими ракетними снарядами РСЗВ "Торнадо-С". Дальність такої ракети — 120 км, усього Росія має 20 таких установок.