За добу війська РФ обстріляли десятки цивільних об'єктів у Київській області

Найбільші руйнування спостерігаються у Бучанському, Броварському та Вишгородському районах. Російські солдати на підконтрольних їм територіях займаються грабежами та мародерством.

На території Київської області у понеділок, 21 березня, російські війська десятки разів обстріляли 30 об'єктів цивільної інфраструктури, найбільші руйнування спостерігаються у Бучанському, Броварському та Вишгородському районах. Ворожі сили на підконтрольних їм територіях займаються мародерством і грабежами. Про це у вівторок, 22 березня, повідомила пресслужба Київської обласної воєнної адміністрації (ОВА).

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За даними обласної влади, російські солдати тероризують місцеве населення, викрадають автомобілі, грабують магазини, забирають мобільні телефони, одяг і продукти. Водночас чиновники вказали, що у військових РФ в Україні залишилося запасів боєприпасів, продовольства та пального не більше ніж на три дні.

Крім цього, в ОВА вказали, що спостерігаються випадки дезертирства серед особового складу військ РФ. Як приклад представники обласної влади навели інцидент, що стався в районі населеного пункту Гавронщина, де ворожі війська викрали автомобілі, переодяглися в награбований цивільний одяг і виїхали у бік кордону з Білоруссю.

Щодо дій Збройних сил України, то, за даними ОВА, українські військові завдають ударів по угрупованнях російських військ, які намагалися утримати захоплені рубежі в області. Противник продовжує намагатися форсувати місто Ірпінь, а ЗСУ в цей час посилили позиції у селищі Макарів і селі Мощун.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що українські війська звільнили від російських сил селище Макарів Київської області.

Також ми писали про те, як противник узяв у полон волонтерів і працівників Бучанської міської ради.