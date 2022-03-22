За сутки войска РФ обстреляли десятки гражданских объектов в Киевской области

Наибольшие разрушения наблюдаются в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах. Российские солдаты на подконтрольных им территориях занимаются грабежами и мародерством.

На территории Киевской области в понедельник, 21 марта, российские войска десятки раз обстреляли 30 объектов гражданской инфраструктуры, наибольшие разрушения наблюдаются в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах. Вражеские силы на подконтрольных им территориях занимаются мародерством и грабежами. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации (ОВА).

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным областных властей, российские солдаты терроризируют местное население, угоняют автомобили, грабят магазины, отнимают мобильные телефоны, одежду и продукты. Вместе с тем чиновники указали, что у военных РФ в Украине осталось запасов боеприпасов, продовольствия и горючего не более чем на три дня.

Помимо этого в ОВА указали, что наблюдаются случаи дезертирства среди личного состава войск РФ. В качестве примера представители областных властей привели инцидент, произошедший в районе населенного пункта Гавронщина, где вражеские войска похитили автомобили, переоделись в награбленную гражданскую одежду и выехали в сторону границы с Беларусью.

Что касается действий Вооруженных сил Украины, то, по данным ОВА, украинские военные наносят удары по группировкам российских войск, которые пытались удержать захваченные рубежи в области. Противник продолжает пытаться форсировать город Ирпень, а ВСУ в это время усилили позиции в поселке Макаров и селе Мощун.

Напомним, 21 марта стало известно, что украинские войска освободили от российских сил поселок Макаров Киевской области.

Также мы писали о том, как противник взял в плен волонтеров и работников Бучанского городского совета.