В РФ мобилизируют должников по кредитам и алиментам, — ГУР

По информации Главного управления разведки, прокуратура РФ целенаправлено ищет людей, у которых есть проблемы с выплатой кредитов и алиментов из-за нехватки боевого резерва в армии.

В России начали прибегать к новым формам скрытой мобилизации. Под нее подпадают мужчины, у которых есть проблемы с выплатой кредитов и алиментов. Это связано с нехваткой боевого резерва в рядах российской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

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По информации ведомства, российские резервисты не хотят возвращаться в ряды армии России и массово отказываются от подписания контрактов. Поэтому прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, у которых есть проблемы с выплатой кредитов, алиментов или других долгов. В ГУР добавили, что таких людей в России становится больше из-за последствий для экономики после введения санкций.

"Количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", — заявили в ГУР.

Должникам предлагают освобождение от всех обязательств по кредитам, если те подпишут контракты с российской армией. Подобные предложения начали распространяться на территории Татарстана, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.

Кроме того, продолжается поиск людей, у которых есть проблемы с законом. Преступникам предлагают полную амнистию, если они согласятся воевать в рядках российской армии против Украины.

Напомним, 22 марта пресс-служба Киевской ОВА сообщила, что армия России десятки раз обстреляла 30 объектов гражданской инфраструктуры в области. Больше всего — в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Кроме того, российские войска на захваченных территориях продолжают заниматьпся мародерством и грабежами.

Также известно, что российская армия обстреляла Авдеевку новыми ракетными снарядами РСЗО "Торнадо-С". Дальность такой ракеты — 120 км, всего у России есть 20 таких установок.