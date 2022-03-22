В РФ мобилизируют должников по кредитам и алиментам, — ГУР
По информации Главного управления разведки, прокуратура РФ целенаправлено ищет людей, у которых есть проблемы с выплатой кредитов и алиментов из-за нехватки боевого резерва в армии.
В России начали прибегать к новым формам скрытой мобилизации. Под нее подпадают мужчины, у которых есть проблемы с выплатой кредитов и алиментов. Это связано с нехваткой боевого резерва в рядах российской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
По информации ведомства, российские резервисты не хотят возвращаться в ряды армии России и массово отказываются от подписания контрактов. Поэтому прокуратура РФ целенаправленно ищет людей, у которых есть проблемы с выплатой кредитов, алиментов или других долгов. В ГУР добавили, что таких людей в России становится больше из-за последствий для экономики после введения санкций.
"Количество таких людей увеличивается в прогрессии, учитывая последствия для российской экономики от введенных санкций", — заявили в ГУР.
Должникам предлагают освобождение от всех обязательств по кредитам, если те подпишут контракты с российской армией. Подобные предложения начали распространяться на территории Татарстана, в Пятигорске, Ростове-на-Дону и Северном Кавказе.
Кроме того, продолжается поиск людей, у которых есть проблемы с законом. Преступникам предлагают полную амнистию, если они согласятся воевать в рядках российской армии против Украины.
Напомним, 22 марта пресс-служба Киевской ОВА сообщила, что армия России десятки раз обстреляла 30 объектов гражданской инфраструктуры в области. Больше всего — в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах. Кроме того, российские войска на захваченных территориях продолжают заниматьпся мародерством и грабежами.
Также известно, что российская армия обстреляла Авдеевку новыми ракетными снарядами РСЗО "Торнадо-С". Дальность такой ракеты — 120 км, всего у России есть 20 таких установок.