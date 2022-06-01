Американские системы HIMARS позволяют ВСУ поражать цели на расстоянии до 80 км
Гаубицы M777, которые поставляются Украине, основательно повысили огневую мощь артиллерии ВСУ. Притом что их радиус действия сравнительно ниже, чем у HIMARS.
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По сообщениям американского руководства, реактивные системы залпового огня HIMARS, поставки которых ранее анонсировались, передадут Украине с боеприпасами, дальность стрельбы которых составляет около 80 км, что намного меньше по сравнению с максимальным радиусом действия таких систем — порядка 300 км. Но вместе с тем и намного больше, если сравнивать с артиллерией, которая прежде была на вооружении ВСУ. Об этом сообщает CNN.
Гаубицы M777, к примеру, которые Украина начала получать в прошлом месяце, значительно увеличили огневую мощь артиллерии ВСУ. Но их радиус действия существенно меньше, чем у HIMARS.
Какое оружие США поставляет Украине?
Среди прочего, в новом пакете военной помощи США предоставят ВСУ ПТРК "Джавелин", боеприпасы, вертолеты, тактические транспортные средства, а также запчасти.
Согласование поставок дальнобойной артиллерии сопровождалось дискуссией в высшем руководстве Соединенных Штатов. Некоторые американские политики были против поставок вооружений, которыми могли бы наноситься удары по российской территории.
Не применять HIMARS по территории РФ
Киев заверил официальный Вашингтон, в том американское оружие не будет применяться по территории РФ. В свою очередь, представители Вашингтона заявили, что по мере развития военного конфликта, будут корректировать свою поддержку в соответствии с насущными потребностями Украины.
Украина будет вести диалог с РФ с позиции силы
Более того, представители США высказались о том, что новые ракетные системы позволят Украине вести диалог с "максимально сильной позиции за столом переговоров с РФ" и в очередной раз повторили, что "ни публично, ни в частных беседах не будут оказывать давление на украинское правительство с тем, чтобы Киев пошел на какие бы то ни было территориальные уступки в угоду Москве".
Ранее Фокус сообщал, что президент Байден подтвердил, что Украине передадут американские РСЗО с высокоточными ракетами.