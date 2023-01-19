Зеленский назвал страны, готовые поставлять Украине танки (видео)

По словам президента Украины, Польша, Испания, Португалия и Финляндия готовы передать Украине необходимую военную технику, но не могут этого сделать без разрешения "страны, которая обладает правами".

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Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украине нужно больше военной техники от западных партнеров и назвал страны, которые готовы передать Украине танки. Об этом он заявил в четверг, 19 января, в ходе совместной пресс-конференции с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Глава государства подчеркнул, что вопрос танков остается очень чувствительным и не зависит от желания Украины. Для того чтобы получить необходимую технику, Киев "давит политически и аргументированно" на своих союзников.

"Против тысяч танков Российской Федерации недостаточно мужества наших военных и мотивации украинского народа", — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, для победы над Россией нужно либо иметь большое количество артиллерийских систем, либо количество танков, которых может быть меньше чем у России, но "соответствующего количества".

Украинский лидер отметил, что многие страны Европы готовы предоставить Украине свои танки, но ждут решения страны, которая "имеет права на соответствующие лицензии". По всей видимости речь идет о танках Leopard 2, которые нельзя передать Украине без разрешения Германии.

"Много стран хотели бы предоставить нам танки. Они мотивированы и поддерживают нас, Но они ждут соответствующие документы от тех государств, которые имеют на это право. Вы знаете эти страны. И Польша готова, и, если честно, Финляндия и Португалия, и Испания, и еще достаточное число стран, которые готовы обеспечить Украину танками, даже небольшим количеством, которое у них есть на вооружении. И готовы были сделать это и раньше", — рассказал Зеленский.

Президент также добавил, что хоть Украина и ждет помощи от западных партнеров, но также рассчитывает и на собственные силы. Поэтому Киев "занимается соответствующим производством". Владимир Зеленский не стал уточнять, о каком производстве идет речь, дабы "не готовить нашего соседа".

Напомним, 18 января немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщало, что Канцлер Германии Олаф Шольц готов предоставить Украине танки Leopard 2, но при условии, что США, в свою очередь, поставят Киеву свои основные боевые танки M1 Abrams.

В тот же день премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша может передать Украине танки Leopard 2, не дожидаясь решения Министерства обороны Германии.