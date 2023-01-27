"Незабаром в небі України": Данілов натякнув на постачання винищувачів F-16 для ЗСУ (відео)

Інтригувальний допис секретаря РНБО з'явився після заяв Білого дому та Пентагону, які не заперечують відправлення авіації на потреби ЗСУ.

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Секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов оригінально відреагував на новини про можливі постачання Україні американських винищувачів F-16. Відповідна публікація з'явилася в офіційному Facebook-акаунті топчиновника.

Зокрема, Олексій Данілов відреагував на заяви Білого дому та Міністерства оборони США про те, що союзники готові обговорювати можливість постачання Україні винищувачів F-16.

Секретар РНБО натякнув на позитивне рішення Штатів щодо відправлення авіації, опублікувавши у своєму Facebook довідкове відео про американські літаки.

"Незабаром в небі України", — підписав Данілов відеоролик, натякнувши на можливе постачання винищувачів F-16.

[ + – ] Олексій Данілов натякнув на постачання винищувачів F-16

Інтригувальний допис Олексія Данілова з'явився наступного дня після того, як у Міноборони США не заперечили можливе передавання винищувачів F-16. Під час брифінгу, який проходив 26 січня, заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Вашингтон ніколи не проводив межу в питанні надання Києву військової допомоги.

"Ми зараз навчаємо українців на комплексах Patriot. Ми бачили, як вони неймовірно використовували деякі повітряні можливості, які надали не тільки ми, а й інші партнери", — продовжила Сінгх і додала, що Пентагон не має наміру публікувати інформацію про пакети військової допомоги, доки вони не будуть анонсовані президентом Джо Байденом або Міноборони США.

Ба більше, 26 січня про можливе передавання Україні винищувачів F-16 заговорили у Білому домі. Заступник радника адміністрації президента з нацбезпеки Джон Файнер зазначив, що США разом із союзниками готові "дуже обережно" обговорювати питання про постачання літаків для потреб ЗСУ.

Чиновник Білого дому повторив тезу своєї колеги з Пентагону і заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не заперечував відправлення будь-якого типу озброєння і намагався адаптувати військову допомогу до тієї фази війни, де знаходяться Сили оборони України.

Декількома днями раніше в західних ЗМІ також з'явилася інформація, що українські дипломати із союзниками з країн Балтії активно лобіюють питання поставок Україні винищувачів F-16.