"Ніхто не обіцяв": у Фінляндії виник скандал через слова прем"єрки щодо винищувачів для України

Під час своєї поїздки у Київ Санна Марін повідомила, що держава розгляне постачання Україні старих винищувачів Hornet. Як виявилось пізніше, ця заява не була узгоджена з іншими посадовцями.

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Санна Марін, прем’єр-міністр Фінляндії, заявила про можливе надання Україні винищувачів Hornet. Однак слова чиновниці викликали гарячу дискусію всередині країни, після чого вона сказала, що літаки "ніхто не обіцяв". Про це 13 березня повідомили у виданні Yle.

Заява Марін про можливе надання ЗСУ винищувачів викликала хвилю обурення у інших посадовців Фінляндії. Прем’єрка прокоментувала дискусію навколо своїх слів.

"Фінляндія не проводила жодної політики з цього приводу, але я бачу, що у нас є можливість для цієї дискусії та участі у міжнародній спільній роботі", — пояснила вона.

За словами Марін, літаки Україні ніхто не обіцяв. Однак також вона підкреслила, що українцям потрібна важча зброя для опору російським загарбникам. І це, на її думку, необхідно обговорювати зараз.

"Зрозуміло, що Україні потрібна ще важча техніка. І добре, що вдалося домовитися з країнами-партнерами про відправлення танків, і так, наступне велике питання — це винищувачі й ППО", — заявила посадовиця.

Також чиновниця розповіла, що президент України Володимир Зеленський говорив про потребу країни у ППО.

Реакція фінських чиновників на слова прем’єр-міністра вказує на те, що передання літаків Україні не обговорювалося та не розглядалося. Голова комітету з оборони парламенту Фінляндії Антті Хаккянен назвав це питання "чутливим".

"Питання винищувачів є дуже чутливим питанням з точки зору зовнішньої політики в дискусіях між країнами, тому дискусії повинні проходити принаймні на батьківщині. Зараз, здається, це питання не було підготовлено, але було розглянуто в Києві", — пояснив журналістам Хаккянен.

Директор Інституту зовнішньої політики Фінляндії Міка Аалтола заявив, що перед подібними заявами варто написати повідомлення. За його словами, це базові речі, необхідні для того, щоб політична лінія держави була чіткою.

"Телефонний дзвінок або текстове повідомлення можуть бути ефективними, перш ніж пропонувати такі речі", — сказав Аалтола.

Фінський президент Саулі Нііністьо також прокоментував дискусію навколо заяви прем’єрки про постачання Україні винищувачів Hornet. За його словами, Фінляндія відповіла на запити українців пакетом військової допомоги.

"Фінляндія зосередилася на нагальних потребах і запитах України, на які відповіла 13-м пакетом допомоги на оборонне обладнання", — сказав Нііністьо.

Також президент наголосив на тому, що прискорення виробництва боєприпасів є нагальнішим питанням за передання винищувачів.

"Зараз я б вважав за необхідне, щоб держави та галузь на місцях з’ясували можливості підвищення ефективності виробництва артилерійських боєприпасів. У них є велика потреба та комерційний попит", — підкреслив посадовець.

Повідомляється, що термін служби перших Hornet закінчиться у 2025 році, а останніх — у 2031 році.

Нагадаємо, 28 лютого також у Yle написали про спорудження паркану на кордоні Фінляндії з Росією. Фінський уряд планує звести огорожу завдовжки 200 кілометрів у найближчі декілька років.

Раніше, 23 лютого, Міністерство оборони Фінляндії анонсувало надання Україні трьох танків Leopard 2 для розмінування територій. Також держава проведе навчання з експлуатації та обслуговування цієї техніки.