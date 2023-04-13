Польша обратилась к Германии за разрешением на поставку истребителей в Украину

По информации журналистов, речь идет о МиГ-29 из запасов бывшей ГДР. Это истребители советской разработки, которые Берлин ранее передал Варшаве.

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Польские власти официально обратилась к правительству Германии за разрешением на поставку Украине истребителей советской разработки. Просьба касается истребителей МиГ-29 из старых запасов бывшей ГДР, которые ранее Берлин передал Варшаве. Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur со ссылкой на собственные источники.

"Польша обратилась к правительству Германии за разрешением на поставку Украине истребителей советской разработки. Об этом Deutsche Presse-Agentur стало известно в четверг из правительственных кругов. Речь идет об истребителях МиГ-29 из старых запасов ГДР, которые Германия передала Польше", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 апреля президент Польши Анджей Дуда во время совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Варшаве заявил, что Польша уже передала Украине четыре МиГ-29, доставка еще четырех истребителей в процессе, а еще шесть авиасуден уже планируют отправить. Сроки поставки еще шести самолетов он не назвал. Дуда отметил, что это может произойти достаточно скоро.

27 марта заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский пояснил на Radio FM 24, почему Варшава не отправит все истребители МиГ-29 Украине. Эффективность в поставках самолетов польское правительство считает основной составляющей, поэтому поставки будут происходить постепенно. Вместе с тем власти Польши также планируют использовать истребители МиГ-29.