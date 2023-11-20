Польша тайно передала Украине истребители МиГ-29: появились новые подробности

По данным польского журналиста Збигнева Парафяновича, около десяти польских военных самолетов были разобраны, а их части оставлены недалеко от украинской границы.

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В 2022 году Польша передала Украине около десяти истребителей МиГ-29 за несколько месяцев до официальной передачи самолетов более крупной международной коалицией. Об этом идет речь в книге польского журналиста Збигнева Парафяновича Polska na wojnie ("Польша на войне"), пишет польский публицист Филипп Домб-Мировский.

Как отмечает автор публикации, книга описывает первые месяцы полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, в частности взаимодействие между Киевом и Варшавой в этот период.

В книге говорится, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан относился со скепсисом к шансам Украины выстоять, а секретарь президента Польши Якуб Кумох убеждал его, что украинцы одержат победу.

Сообщается, что Польша с самого начала настаивала на передаче Киеву тяжелой техники. Также упоминается о том, что Вашингтон согласился передать Украине танки после встречи Джо Байдена с Анджеем Дудой, однако американцы все еще посылали "неоднозначные сигналы" о передаче истребителей.

По данным автора книги, в вопросе переброски военных самолетов Польша решила действовать самостоятельно. В результате около десяти польских истребителей МиГ-29 были разобраны, а их части оставлены недалеко от украинской границы.

"Киев был уведомлен о "бесхозных" запчастях, которые затем были забраны и быстро собраны на украинской стороне границы. Это произошло за несколько месяцев до официальной передачи самолетов более крупной международной коалиции", — пишет Домб-Мировский.

Напомним, 26 января польские СМИ сообщили, что украинская армия получала из Польши истребители МиГ-29 в начале весны 2022 года. В газете упомянули о поставке "некоторого количества" истребителей МиГ -29 в виде запасных деталей.

Позже, 13 апреля, появилась информация о том, что польские власти официально обратилась к правительству Германии за разрешением на поставку Украине истребителей советской разработки. Речь идет об истребителях МиГ-29 из старых запасов бывшей ГДР, которые ранее Берлин передал Варшаве.