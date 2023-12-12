"Быстрое решение": найден способ, как разблокировать границу Польши с Украиной, — Туск

По словам премьер-министра Польши, ушло много часов на то, чтобы учесть требования перевозчиков и дать возможность Украине перевозить товары.

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Найден способ для того, чтобы разблокировать границу Польши с Украиной. Такое мнение озвучил новый польский премьер-министр во время выступления в Сейме с программой действий нового правительства, 12 декабря.

По его словам, с одной стороны будут учтены интересы протестующих перевозчиков, а с другой, граница немедленно будет разблокирована.

Кроме того, Дональд Туск считает, что правительство его предшественника Матеуша Моравецкого не позаботилось о том, чтобы интересы соотечественников были учтены в полной мере и все это привело к тому, что никто не контролировал границу с Украиной во время войны.

"Из простой порядочности будущие министры этого правительства сидели со мной целыми часами, после полуночи, и искали способы на как можно более быстрое решение проблемы на украинско-польской границе. Мы искали и нашли способы как можно скорее учесть потребности польских водителей и одновременно немедленно разблокировать границу Украины, которая борется и ждет перевозки товаров с этой заблокированной автомагистрали",- подчеркнул Туск.

Когда этот проект будет реализован — пока что неизвестно.

Блокада границы Украины: что известно

11 декабря в Государственной пограничной службе Украины заявили о том, что Украина договорилась о снятии блокады на границе с Польшей и протест завершился. На пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин" оформление и пропуск грузовых транспортных средств с 14:00 началось в обычном режиме. По информации журналистов, с 12 декабря должны были снять блокаду в Раве-Русской.

Уже спустя несколько часов пограничники заявили, что граница Польши и Украины снова частично заблокирована. По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, грузовик фактически находится на направлении пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск" на территории Польши и мешает движению транспортных средств.

Напомним, 12 декабря сообщалось, что "Укрзализныця" наладила движение грузовиков между Украиной и Польшей. По данным Главного управления разведки, первая партия украинских авто под наблюдением разведки уже прибыла на железнодорожную станцию Славкув в Польше.