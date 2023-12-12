"Укрзализныця" наладила движение грузовиков между Украиной и Польшей — в ГУР предоставили подробности

По данным ведомства, первая партия украинских авто под наблюдением разведки уже прибыла на железнодорожную станцию Славкув в Польше.

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Украина и Польша, согласовав таможенные и пограничные аспекты, договорились о движении грузовиков через границу с помощью железнодорожного транспорта. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО.

"Укрзализныця" организовала между Польшей и Украиной удобный маршрут, а также контрейлерный поезд для соответствующих нужд.

Первая партия грузовиков из Украины уже прибыла таким образом на железнодорожную станцию Славкув в Польше.

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Как грузовики будут двигаться дальше

По информации украинской разведки, после станции Славкув в Польше грузовые авто будут двигаться к пунктам назначения по дорогам.

"Найденный железнодорожный путь для перевозок в обоих направлениях планируют использовать регулярно и задействовать больше модернизированных платформ", — сообщили в ГУР.

Безопасность движения по территории Украины первого запуска маршрута обеспечили сотрудники ГУР МО Украины.

11 декабря сообщалось, что на украинско-польской границе на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск" проезд в сторону Украины перекрыт сломавшейся фурой.

Ранее в сети распространилось видео с границы, которое демонстрирует транспортное средство, перекрывшее пункт пропуска.

Напомним, что из-за блокады границы евродепутаты обратились с заявлением к президенту Польши. Кроме президента Анджея Дуды, обращение было адресовано председателям Еврокомиссии, Европейского совета, и двум еврокомиссарам.

Фокус уже сообщал, что стоимость транспортировки из Польши в Украину, которая обычно оценивалась в 1700-2300 долларов за контейнер, в ноябре выросла до 5000 долларов.