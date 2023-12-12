"Укрзалізниця" налагодила рух вантажівок між Україною та Польщею — у ГУР надали подробиці

За даними відомства, перша партія українських авто під наглядом розвідки вже прибула до залізничної станції Славкув у Польщі.

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Україна та Польща, узгодивши митні та прикордонні аспекти, домовились про рух вантажівок через кордон за допомогою залізничного транспорту. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО.

"Укрзалізниця" організувала між Польщею та Україною зручний маршрут, а також контрейлерний поїзд для відповідних потреб.

Перша партія вантажівок з України уже прибула в такий спосіб до залізничної станції Славкув у Польщі.

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Як вантажівки рухатимуться далі

За інформацією української розвідки, після станції Славкув у Польщі вантажні авто рухатимуться до пунктів призначення дорогами.

"Віднайдений залізничний шлях для перевезень в обох напрямках планують використовувати регулярно та задіяти більше модернізованих платформ", — повідомили у ГУР.

Безпеку руху територією України першого запуску маршруту забезпечили співробітники ГУР МО України.

11 грудня повідомляли, що на українсько-польському кордоні на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" проїзд у бік України перекрито фурою, що зламалася.

Раніше в мережі поширилося відео з кордону, яке демонструє транспортний засіб, що перекрив пункт пропуску.

Нагадаємо, що через блокаду кордону євродепутати звернулися із заявою до президента Польщі. Крім президента Анджея Дуди, звернення було адресоване головам Єврокомісії, Європейської ради, і двом єврокомісарам.

Фокус вже повідомляв, що вартість транспортування з Польщі в Україну, яка зазвичай оцінювалася в 1700-2300 доларів за контейнер, у листопаді зросла до 5000 доларів.