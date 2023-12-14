Поляк сбил на пешеходном переходе трех украинских водителей, — журналист (видео)

Польские митингующие, как сообщил журналист Евгений Плинский, получают за блокаду украинской границы 400 злотых в день из партии Рафаля Меклера, который является лидером люблинского отделения "Конфедерации".

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Польский водитель сбил на пешеходном переходе трех украинских водителей на пункте пропуска. Об этом сообщил в Facebook журналист Евгений Плинский.

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Забастовка перевозчиков: венгры 11 декабря начнут блокировать границу с Украиной

На видео можно увидеть, как возле места аварии собралась толпа. Часть из них — украинские водители. В записи слышно, что ДТП устроил водитель микроавтобуса.

"Это уже просто какое-то адище там несется", — сообщил он.

На место происшествия прибыли скорая помощь и польские полицейские. Был ли водитель участником акции протеста на границе, который устроил ДТП, пока достоверно не известно.

Евгений Плинский добавил, что польские митингующие сами рассказали, что получают за блокаду украинской границы 400 злотых в день. По его словам, они из партии Рафаля Меклера, который является лидером люблинского отделения "Конфедерации".

Блокада границы Украины

В ноябре польские фермеры и водители грузовиков запустили постоянную блокаду одного из самых загруженных пунктов пропуска на украинской границе. Более тысячи грузовиков уже несколько дней ожидали возможности пройти КПП.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал организаторами блокады праворадикальную партию "Конфедерация". Он призвал перевозчиков проводить протесты в Брюсселе, если они желают получить эксклюзивные возможности работы на рынке перевозок.

Подоляк подчеркивал важность конкуренции на рынке и противопоставляет это блокированию границы с Украиной, подчеркивая, что это не соответствует основным принципам Евросоюза. Он призвал украинцев сохранять терпение, поскольку впереди их ждут еще множество политических интриг, вызванных текущими обстоятельствами в Европе.

Польша 4 декабря выступила за отмену для Украины "транспортного безвиза". В польском правительстве заявили, что из-за отмены разрешений для украинских перевозчиков пострадали не только польские перевозчики, но и словацкие и венгерские.

Напомним, 8 декабря стало известно, как блокада границы повлияет на цены на продукты в Украине. По словам эксперта Олега Пендзина, некоторые виды продовольственной корзины поступают в Украину со стороны Польши. Поэтому, из-за забастовки местных перевозчиков, импортные продукты питания могут прибавить в цене.