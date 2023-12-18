Блокада кордону: польські фермери планують долучитися до страйку перевізників

Медіа зазначають, що станом на 17 грудня у черзі на польсько-українському кордоні перебувають понад 2000 українських вантажівок. Водночас пропускна спроможність КПП біля Дорогуська становить близько 650 фур на добу.

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До блокади кордону у Дорогуську, початок якої анонсований на понеділок, 18 грудня, приєднаються польські фермери зі спілки "Об'єднане село". Про це заявив лідер страйкарів-автоперевізників, власник логістичної компанії Rafał Mekler Transport, голова люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація Свободі та Незалежності" Рафал Меклер у соцмережі X.

Серед умов, які висувають страйкуючі фермери, зокрема:

призупинення імпорту цукру з України;

негайна виплата прямих субсидій;

збереження компенсації акцизу на паливо;

компенсації виробникам кукурудзи.

Щодо акції польських перевізників, яка має відновитися 18 грудня по обіді, станом на 17 грудня, за інформацією польського радіо RMF FM, черга в Дорогуську становить 70 кілометрів. Вона сягає міста Пяски в Люблінському воєводстві. Час очікування реєстрації становить близько 100 годин.

Водночас черга на перехід із Україною в Гребенному становить 30 кілометрів, і там зібралося близько 500 вантажівок. Час очікування реєстрації — 125 годин.

Страйки на польсько-українському кордоні — що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів — Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 мільярда гривень через недонадходження митних платежів.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня "Укрзалізниця" відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

У понеділок, 11 грудня, на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники нібито зламаною фурою перекрили розблокований перехід.

Єврокомісія закликала розблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Польщею.

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Нагадаємо, що на кордоні з Польщею збили трьох українців. Водія, який збив громадян України на пішохідному переході, затримала поліція.

Водночас у Польщі намагаються розібратися з протестами своїх перевізників. 12 грудня польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявляв, що уряд знайшов спосіб, як розблокувати кордон, однак деталей не повідомляли.