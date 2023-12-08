Плюс 2 400 євро: як відвезти фуру з України до Польщі залізницею і скільки втратять перевізники

Компроміс із польськими водіями майже не дав результатів: за місяць блокади запущено лише один із п'яти КПП на кордоні з Україною. Залізничники пропонують альтернативу — возити фури на платформах, але їх не вистачить на всі вантажівки. Фокус розбирався, як розвантажити черги на кордоні і до чого готуватися українським перевізникам.

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Після місяця блокади польськими водіями кордону, Україні вдалося вибити деякі поступки: 4 грудня запустили один із п'яти пунктів пропуску "Угринів — Долгобичув". Але навіть через нього пропускали тільки порожні вантажівки масою понад 7,5 тонни, окрім неочищених цистерн, говорила прес-секретар Львівського прикордонного загону Олександра Кучковська.

За день КПП "Угринів — Долгобичув" пропускає щонайбільше 100 авто, тому проблему вирішили, м'яко кажучи, частково. Уранці 8 грудня на території Польщі стояли в чергах приблизно 3 300 машин, зазначав речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Прикордонники визнають, що деякі категорії вантажів все ж таки рухаються. Головним чином, це гуманітарна продукція.

"Сказати, що всі вони мають можливість безперешкодно перетнути кордон — я не можу", — уточнює Демченко.

Дивлячись на такий стан справ, українські експортери вигадали вихід зі становища: переправляти фури на контрейлерних платформах залізницею. "Укрзалізниця" 7 грудня відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд: у його складі 23 платформи, на яких стоять 13 тягачів із напівпричепами. Над цим проектом компанія працювала два тижні.

Поїзд курсує за маршрутом Скнилів (Україна) — Славкув (Польща). Митники оформляють вантажі на залізничному прикордонному переході Ізов — Грубешів. Зі станції Славкув фури прямують до місця призначення автодорогою.

Українська і польська сторони ще узгоджують технічні деталі такого проекту. Польських митників цікавлять габарити вантажів і наявність у баках фур палива, уточнив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

"Найближчим часом ці питання ми будемо намагатися вирішити, щоб його [поїзд із фурами] пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку", — сказав він.

Чи будуть у Польщі блокувати залізниці?

Реакції польських перевізників на бажання України доправляти фури в Польщу поїздами поки що не було. Потрібно зазначити, що перспектива блокування залізниць у відповідь на обхідні шляхи українських водіїв доставляти фури на платформах нереалізована.

Вишикувати фури й організувати піший протест на прикордонних переходах — реально, а стати на колію в очікуванні поїзда, що летить, — складніше. Перекриття залізниці обернеться порушенням законодавства і поліція відреагує.

"За такого розвитку подій постраждають польські поїзди з товарами і пасажирами. Блокують же дороги тільки автомобілісти, їхні вимоги адресовані автоперевізникам. Відповіді на залізничні перевезення фур не буде через відсутність масовості", — розповіла Фокусу представник Асоціації міжнародних автоперевізників України Олена Медведєва.

"У масовій кількості перевозити фури нереально, немає для цього техніки. В Україні всього 23 таких платформ з можливістю розміщення на них до 13 вантажівок. Додаткові платформи не зробити за день і навіть місяць. Ті, які їздять зараз, ще років 10 тому виробили. Перевізники використовують варіант постановки на залізничні платформи через безвихідне становище — або їхати, або втратити контракти", — пояснила фахівець.

Ще одна проблема — до міста Славкув іде українська колія шириною 152 сантиметри. Далі залізничне полотно переходить у вузьку євроколію завширшки 143,5 сантиметрів. Навантажені фурами потяги з України просто не стануть на євроколію.

Скільки перевізники заплатять за проїзд фур на залізничній платформі

Витрати на доставку вантажів залізницею кратно зростуть: постановка на платформу, як кажуть в Асоціації міжнародних автоперевізників, обійдеться до 2 400 тисяч євро. У цю послугу входить проїзд до прикордонного міста Славкув. Саме залізничне перевезення оплачується окремо.

За оцінками координатора груп Економічної експертної платформи Олега Гетмана, витрати на залізничний фрахт будуть виправдані з точки зору бізнесу. Вкладення компенсуються українськими цінами на послуги перевізників на Заході порівняно з польськими.

Крім залізничного, важливим для України залишається і морський шлях. Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що з 8 серпня до початку грудня 2023 року встановленим Військово-морськими силами України коридором пройшло 200 суден на вихід із портів і 226 — на вхід.

Понад 7 млн вантажів вдалося експортувати з портів Південний, Одеса та Чорноморськ, з них майже 5 млн тонн — це продукція українських аграріїв. Велику частку в цьому обсязі зайняли експортери металу. Гетман зазначає, що в цей маршрут треба додавати застраховані контейнеровози.

"Із 200 кораблів тільки в один влучила ракет, ще один був трохи пошкоджений, тобто статистика хороша. Кабмін налагодив механізм страхування з британськими компаніями Marsh McLennan і Lloyd's of London. Це провідні компанії у світі страхових ринків", — пояснює експерт.

Залучення залізничних платформ для розблокування кордону буде оперативним виходом із ситуації, але не стратегічним, каже Фокусу економіст Андрій Новак.

Можливо, у перевізників з України завдяки цьому зменшаться фінансові втрати через простої і витрати на паливо. Багато що залежить від тарифів, за якими "Укрзалізниця" готова перевозити фури, підкреслює він.

"Масового вивезення вантажівок не буде, але тимчасовий варіант із тупикової ситуації, що склалася, цілком швидкий і хороший", — додає Новак.

Щоб розв'язати питання з поляками в стратегічній перспективі, Київ має ставити питання Євросоюзу на державному рівні та вимагати компенсацій прямих і непрямих втрат.

"Транспортний безвіз ми підписували з ЄС, а Польща порушує двосторонню угоду. Якщо ми доб'ємося відшкодування всіх витрат, у майбутньому подібні ситуації не повторяться", — резюмував експерт.

Нагадаємо, блокування сухопутних кордонів польськими перевізниками призводить до затримок поставок безпілотників, електроніки та позашляховиків для ЗСУ. Якщо перевозити вантажі звичайними автомобілями, а не фурами, логістичні витрати армії будуть набагато більшими.

Посли країн Балтії нещодавно висловили Польщі демарш через блокаду українського кордону. Дипломати кілька разів порушували це питання на зустрічах з українськими колегами.