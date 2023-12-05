Разблокировка границы: в Еврокомиссии говорят, что на уступки требованиям польских перевозчиков не пойдут

В Еврокомиссии назвали ситуацию с блокадой границы "несправедливым пин-понгом" в то время, как там страдают люди, которые стали заложниками этого.

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В Европейской комиссии будут отстаивать "транспортный безвиз" и не будут поддерживать восстановление системы выдачи разрешений для украинских перевозчиков, несмотря на требования польских перевозчиков, которые блокируют границу. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян во время заседания Совета по вопросам транспорта, телекоммуникаций и энергетики в Брюсселе 4 декабря.

Велян заявила, что твердо решила защищать соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС, а также продолжать объяснять его преимущества как для европейского рынка, так и для Украины и Молдовы.

"Идея возвращения разрешений неприемлема", — еврокомиссар

"Действительно надеюсь, что органы власти в государствах-членах и на передовой линии серьезно воспримут свою ответственность", — сказала Велян во время пресс-конференции после заседания Совета.

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В то же время еврокомиссар поддержала заседание совместного комитета, инициированное Польшей, в рамках которого можно обсудить проблемы, связанные с действием Соглашения, впрочем, эти дискуссии Адина Велян считает уместными "после решения критической ситуации на границе", в затягивании которой снова раскритиковала польские власти.

"Этот пинг-понг между Украиной и Еврокомиссией — несправедливый. А тем временем на границе страдают люди, а наши внешние границы Евросоюза становятся заложниками. Поэтому идея возвращения разрешений неприемлема, поскольку именно с этой целью мы отказались от разрешений. Позволять операции под разными номерами и разным количеством разрешений в ЕС было нежизнеспособным", — добавила Адина Велян.

Позиция Польши

Несмотря на это, госсекретарь Мининфраструктуры Польши Рафаль Вебер по итогам заседания выразил надежду на поддержку Еврокомиссии по вопросу возвращения разрешений.

Он также сказал, что "доволен поддержкой Венгрии и Словакии" по вопросу границ.

"Я очень доволен поддержкой Венгрии и Словакии. Не только за поддержку включения этого пункта в повестку дня, но и за выводы, которые мы сегодня высказали. И этот вывод — возвращение к разрешениям на дорогах", — добавил он.

Представитель польского Минифраструктуры также заявил, что ожидает от Еврокомиссии в рамках Совместного комитета, который будет созван в соответствии со статьей 7 Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС пересмотра этого соглашения.

"Мы приводим очень конкретные данные, которые указывают на то, что благодаря этому соглашению, а также за счет снижения финансовой и юридической нагрузки украинские перевозчики, применяя недобросовестную конкуренцию, приобретают все больший объем транспортного рынка", — отметил Вебер.

Тем временем власти Польши поддерживают протесты своих блокировщиков границы с Украиной и будут требовать в ЕС отмены для Украины "транспортного безвиза". Также в польском правительстве говорят, что из-за отмены разрешений для украинских перевозчиков пострадали не только польские перевозчики, но и словацкие и венгерские.

Напомним, польские перевозчики начали протесты на границе с Украиной 6 ноября. Они заблокировали движение для украинских грузовиков.

В конце ноября правительство Польши призвало украинские власти выполнить требования перевозчиков, в частности, отменить электронные очереди и вернуть разрешения для украинских перевозчиков.