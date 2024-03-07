ЄС хоче торгувати з Україною на нових умовах: які зміни запровадять

У Євросоюзі вважають, що нові торговельні заходи дадуть змогу Україні й надалі експортувати свою сільськогосподарську продукцію в Європу, а фермери в ЄС отримають захист від українських експортерів.

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Мита і квоти на експорт української сільськогосподарської продукції до країн Європейського Союзу не діятимуть до 5 червня 2025 року. Відповідні пропозиції схвалили 7 березня депутати комітету з питань міжнародної торгівлі Європарламенту (ЄП), повідомляє пресслужба ЄП.

Зазначається, всі обмеження на зернові поставки з України буде скасовано з 6 червня 2024 року. Водночас Єврокомісія (ЄК) зможе вводити обмеження на ввезення з України м'яса птиці, яєць і цукру, якщо обсяг імпорту цих товарів перевищить середні обсяги поставок за 2022 і 2023 роки. Обмеження передбачають, що на ввезення цієї продукції буде встановлено квоти.

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Очікується, що парламент проголосує це рішення в першому читанні на пленарному засіданні наступного тижня. Потім Єврорада офіційно схвалить постанову, і вона набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.

"Продовження торговельних заходів ЄС забезпечить Україні можливість продовжувати експортувати свою сільськогосподарську продукцію в ЄС, що є найважливішим джерелом життя для української економіки. Водночас пропозиція містить у собі надійні гарантії, які гарантують, що наші фермери не будуть перевантажені раптовим зростанням імпорту", — сказано в повідомленні.

Також очікується, що Єврокомісії нададуть право встановити тарифи або запровадити будь-які інші необхідні заходи, якщо виявиться, що імпорт певних українських продуктів загрожує стабільності ринку Євросоюзу.

"Це гарний баланс між продовженням нашої життєво важливої підтримки України та необхідним захистом наших ринків", — зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, торговий представник України Тарас Качка 6 березня 2024 року заявив, що український уряд не буде оскаржувати обмеження на торгівлю з Європейським Союзом. За його словами, у Києві сподіваються, що заходи, які запроваджує організація, допоможуть розв'язати суперечку з Польщею.

"Можливо, що керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", — зазначив він.

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Водночас польські фермери продовжують свою акцію протесту і блокують пункти пропуску вздовж кордону з Україною. Днями стало відомо, що блокада триватиме до 30 квітня. Фермери знову вимагатимуть скасування "зеленої угоди" та введення ембарго на агропродукцію з України.