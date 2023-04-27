Ще на рік: Європарламент погодився на скасування мит для України

Відповідне рішення було ухвалено Комітетом організації, але його ще мають підтримати постійні представники країн-членів Європейського Союзу.

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У Комітеті з міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалили продовження ще на один рік скасування дій ввізного мита ЄС на український експорт. Про це повідомляє пресслужба Європейського Парламенту.

Зазначається, що було схвалено призупинення ввізного мита, антидемпінгового мита та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС ще на один рік. Рішення стосується:

овочів та фруктів, на які поширена система вхідних цін;

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, що підлягають тарифному квотуванню.

"Промислові товари підлягають обкладенню нулями мит з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені до нової пропозиції", — додає пресслужба.

За інформацією Єврокомісії, сьогодні ЄС є найбільшим торговим партнером України. На союз припадало 39,5% української торгівлі у 2021 році. Україна, зі свого боку, є 15 найбільшим торговим партнером ЄС, оскільки на неї припадає близько 1,2% загального обсягу торгівлі.

Проте в нову пропозицію не внесли промислову продукцію, оскільки згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС з 1 січня 2023 року, вона і так підпадає під нульове мито.

Очікується, що остаточне рішення буде ухвалено 28 квітня під час голосування представників країн-членів Європейського Союзу.

Нагадаємо, вперше Європарламент схвалив скасування всіх мит на український експорт у травні 2022 року. Таким чином, протягом року Києву дозволили не платити комісію при ввезенні овочів та фруктів, а також промислової продукції та сталі.

Також Великобританія в межах підтримки української економіки також скасувала всі мита на експорт із України.

Ще нагадаємо, що 3 лютого 2023 року у Києві відбудеться черговий саміт Україна-ЄС, під час якого відбудуться попередні переговори про членство у Євросоюзі. Як заявив 13 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, країна продовжує робити все, щоб стати членом ЄС у короткий термін. Все залежить від політичного рішення всіх країн Союзу та тих благ, які Україна може запропонувати Європі.