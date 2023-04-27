Еще на год: Европарламент согласился на отмену пошлин для Украины

Соответствующее решение было принято Комитетом организации, но его еще должны поддержать постоянные представители стран-членов Европейского Союза.

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В Комитете по международной торговле Европейского парламента одобрили продление еще на один год отмену действий ввозных пошлин ЕС на украинский экспорт. Об этом сообщает пресс-служба Европейского парламента.

Отмечается, что были одобрены приостановки ввозных пошлин, антидемпинговых пошлин и защитных мер по украинскому экспорту в ЕС еще на один год. Решение касается:

овощей и фруктов, на которые распространена система входных цен;

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, подлежащих тарифному квотированию.

"Промышленные товары подлежат обложению нулями пошлин с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС, поэтому они не включены в новое предложение", — добавляет пресс-служба.

По информации Еврокомиссии, сегодня ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины. На союз приходилось 39,5% украинской торговли в 2021 году. Украина, со своей стороны, является 15 крупнейшим торговым партнером ЕС, поскольку на нее приходится около 1,2% от общего объема торговли.

При этом в новое предложение не внесли промышленную продукцию, поскольку согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС с 1 января 2023, она и так подпадает под нулевую пошлину.

Ожидается, что окончательное решение будет принято 28 апреля во время голосования представителей стран-членов Европейского Союза.

Напомним, впервые Европарламент одобрил отмену всех пошлин на украинский экспорт в мае 2022 года. Таким образом в течение года Киеву разрешили не платить комиссию при ввозе овощей и фруктов, а также промышленной продукции и стали.

Также Великобритания в рамках поддержки украинской экономики также отменила все пошлины на экспорт из Украины.

Еще напомним, что 3 февраля 2023 года в Киеве состоится очередной саммит Украина-ЕС, в ходе которого состоятся предварительные переговоры о членстве в Евросоюзе. Как заявил 13 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, страна продолжает делать все, чтобы стать членом ЕС в короткие сроки. Все зависит от политического решения всех стран Союза и тех благ, которые Украина может предложить Европе.