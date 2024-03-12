Вызов правилам: Китай усиливает связи с РФ на фоне боев в Украине, – разведка США

По данным Разведывательного сообщества, китайский экспорт товаров, которые могут быть использованы в военных целях, с 2022 года увеличился более чем втрое.

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Россия постоянно увеличивает экономическую поддержку и торговлю со стороны Китая. Так, с 2022 года экспорт китайских товаров в Россию, которые могут быть применены в военных целях, увеличился более чем втрое. Об этом говорится в в ежегодном докладе Разведывательного сообщества США.

"Амбициозный, но беспокойный Китай, конфронтационная Россия, некоторые региональные государства, такие как Иран, и более мощные негосударственные игроки бросают вызов давним правилам международной системы, а также верховенству США в ней", — пишут в источнике.

Отчет в основном фокусируется на угрозах, исходящих от двух главных противников США — Китая и России. Он отмечает, что более чем через два года после начала вторжения России в Украину, эти угрозы остаются актуальными. Кроме того, в отчете подчеркиваются потенциальные риски более широкого конфликта, связанного с военными действиями Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

В докладе отмечается, что Китай предоставляет экономическую и безопасностную поддержку России, в то время как последняя ведет военные действия на территории Украины, содействуя укреплению российской промышленной инфраструктуры.

Одновременно отмечается, что с начала полномасштабного вторжения торговля между Китаем и Россией продолжает расти, а экспорт из Китая товаров, которые могут быть использованы в военных целях, увеличился более чем втрое с 2022 года.

Напомним, что 28 февраля в СМИ заявили, что Россия для производства БПЛА "Орлан" покупает все больше оборудования через Китай, используя китайскую национальную валюту — юани. Подрядчики понимают, что занимаются закупкой иностранной продукции в обход санкций.

А 16 января агентство Bloomberg сообщило, что по меньшей мере два государственных банка КНР решили провести аудит бизнеса с российскими клиентами и разорвать связи с российскими организациями, находящимися под санкциями, а также с организациями, связанными с оборонной промышленностью РФ. Этому предшествовало декабрьское решение США ввести вторичные санкции против финансовых учреждений.