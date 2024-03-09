Поддерживает союзника: Китай выступает за "мир на условиях РФ", — глава комитета Рады

По словам главы Комитета ВР по вопросам внешней политики Александра Мережко, Пекин оказывает сейчас поддержку Москве, без которой у нее начались бы серьезные экономические и военные проблемы.

Related video

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко считает, что заявления Китая о проведении мирной конференции между Россией и Украиной указывают на стремление КНР к миру в соответствии с позицией Кремля. Об этом он сказал в комментарии изданию LIGA.net.

Мережко утверждает, что данное заявление свидетельствует о том, что Китай поддерживает своего союзника — Россию.

По мнению политика, Китай пытается делать это так, чтобы выглядело, что "он является якобы нейтральным и выступает за мир", но на самом деле, он не заинтересован в поражении России и будет делать все, чтобы этого не произошло.

"Когда он говорит о том, что он за мирную конференцию при условии, что в ней будет участвовать Россия, то это означает, что он за "мир" на условиях России", – акцентировал Мережко.

Он подчеркнул, что в настоящее время Китай оказывает России значительную поддержку, которая помогает ей избежать серьезных экономических и военных проблем.

"Где-то он делает это явно, а где-то скрыто, через третьи страны. Однако он пытается делать это осторожно, чтобы не нарваться на санкции со стороны США и Европы", – добавил Мережко.

КНР выступает за проведение мирной конференции между РФ и Украиной

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что для того, чтобы урегулировать "кризис в Украине", необходимо провести международную мирную конференцию, признанную украинской и российской стороной, во время которой страны имели бы возможность откровенно выразить свои позиции и договориться.

Также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак организовал брифинг для делегации Китая во главе со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем. Китайской делегации показали обломки ракет, произведенных в КНДР, которые были переданы Россией и используются ею для атак на Украину.

Позже аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что Россия использует призывы Китая к мирным переговорам между ней и Украиной, чтобы заставить Запад пойти на уступки.