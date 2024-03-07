Показали обломки ракет КНДР: Ермак встретился со спецпредставителем Китая

Представитель руководства Офиса президента Владислав Власюк сообщил китайской делегации, что Россия использует компоненты из разных стран для производства вооружений, таких как ударные БПЛА и ракеты.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак организовал брифинг для делегации Китая во главе со специальным представителем правительства КНР по вопросам Евразии Ли Хуэем. В ходе встречи Ермак обсудил с китайскими гостями ситуацию в Украине. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП напомнили, что Ли Хуэй посетил Украину второй раз с начала полномасштабного вторжения России. Его визит был организован в соответствии с предварительными двусторонними договоренностями, достигнутыми в ходе телефонного разговора между президентом Украины и председателем КНР Си Цзиньпином 26 апреля 2023 года.

Сообщается, что в ходе брифинга украинская сторона представила делегации Китая подробную информацию о ситуации на фронте, работе "зернового коридора", возвращении военнопленных, защите прав гражданских заложников и возвращении депортированных детей из России.

Китайской делегации показали образцы обломков ракет, произведенных в КНДР, которые были переданы Россией и используются ею для атак на Украину.

Представитель руководства Офиса президента Владислав Власюк сообщил, что Россия использует компоненты из разных стран для производства вооружений, таких как ударные беспилотные летательные аппараты "Шахед", разведывательные дроны, ракеты и оптические приборы. Было также отмечено, что эти компоненты становятся частью средств поражения, применяемых против граждан Украины.

Владислав Власюк подчеркнул, что в связи с этим возникают случаи грубого нарушения Россией Женевской конвенции об обращении с пленными.Делегация Китая была также проинформирована об усилиях Украины по возвращению незаконно задержанных Россией украинских граждан и вывезенных детей.

Помимо этого, прошли встречи руководства Офиса Президента, первого вице-премьер-министра Украины — министра экономики Украины, Юлии Свириденко, и министра иностранных дел Украины, Дмитрия Кулебы, со специальным представителем правительства Китая, Ли Хуэем.

В ходе этих встреч обсуждались перспективы установления справедливого мира для Украины, восстановление ее территориальной целостности и суверенитета на основе Украинской формулы мира.

Андрей Ермак также рассказал о мерах по реализации Формулы мира и подготовке к первому Глобальному саммиту мира, который пройдет в Швейцарии

Кто такой Ли Хуэй

В апреле 2023 года стало известно, что Ли Хуэй, который в течение 10 лет был послом в России, в качестве представителя Китая был направлен в Украину для выяснения "возможности политического урегулирования" войны. Ли Хуэй, который в течение 10 лет был послом в России, станет представителем Китая, направленным в Украину для выяснения "возможности политического урегулирования" войны. За время работы в России китайский дипломат получил две государственные награды, одну из них — "Орден дружбы" — в 2019 году вручил лично президент Владимир Путин в мае 2019 года.

Напомним, 7 марта министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что для тоо, что чтобы урегулировать "кризис в Украине" необходимо провести международную мирную конференцию, признанную украинской и российской стороной, в ходе которой страны имели бы возможность откровенно выразить свои позиции и договориться.