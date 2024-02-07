Санкции напугали Китай: ключевой банк КНР решил не работать с клиентами из России

Первые проблемы с расчетами в китайском банке Chouzhou Commercial Bank у российских клиентов начались еще в начале февраля, а сейчас все операции оказались под запретом.

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Следом за турецкими банками, которые в начале февраля начали отказываться от работы с российскими гражданами из-за боязни попасть под вторичные санкции, у российских поставщиков возникли проблемы с финансовыми операциями в Китае. Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники, ключевой для импортеров из РФ банк Китая Chouzhou Commercial Bank прекратил сделки с российскими и белорусскими организациями.

Банк был основным учреждением, в котором российские импортеры могли производить расчеты. Chouzhou предлагал мягкие условия комплаенса, а еще финансовое учреждение имеет удобное географическое положение – его штаб-квартира находится в городе Иу, одном из главных логистических узлов китайского экспорта в Россию, который еще называют "мировым супермаркетом".

Проблемы с расчетами в китайских банках обострились с конца 2023 года, когда в США предупредили о рисках повторных санкций. После этого банк сообщил клиентам, что заблокирует сделки с любыми российскими или белорусскими организациями. Первые блокировки начались на прошлой неделе, из-за чего начали срываться сделки.

"Остановка расчетов ввиду почти наступившего китайского Нового года означает, что логистический коллапс почти неминуем – вывезти товар не будет возможности по крайней мере до марта из-за длинных выходных, которые начнутся с 10 февраля и продлятся до 17 числа", — говорится в публикации.

Другой собеседник газеты, предприниматель из Ижевска, который закупает в Китае оборудование для станков, рассказал, что в декабре получил сообщение сначала от Chouzhou с предупреждением об остановке платежей по определенному списку товаров. Эти товары, как отметил собеседник, находятся под западными санкциями, поэтому их нельзя ввозить на территорию РФ.

При этом, как отметил предприниматель, через несколько недель менеджер банка сообщил о полном прекращении расчетов с Россией независимо от продукции или валюты платежа.

"Прекращены трансакции не только с помощью SWIFT, но и с его российским аналогом СПФС или китайским CIPS", — пишут журналисты.

Банки Турции закрывают счета российских компаний: детали

Турецкие банки не хотят обслуживать тех клиентов, сотрудничество с которыми началось после полномасштабного вторжения ВС РФ на территорию Украины в 2022 году. По словам финансового консультанта Искандера Миргалимова, банки не обслуживают корпоративных клиентов "с российскими корнями", По его словам, это касается нефтегазовых трейдеров и тех лиц, которые использовали Турцию как транзитную юрисдикцию для поставок и определенных расчетов.

Отметим, что в декабре 2023 года появился указ президента США Джо Байдена о вторичных санкциях, что ухудшило ситуацию для российских банков. Как итог, финансовые учреждения Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

Напомним, по данным Associated Press от 25 января, РФ осталась без своего крупнейшего оффшора в Европе. Так, кипрские банки заблокировали более 100 тысячи счетов. В целом банки Кипра в период с 2014 по 2022 годы закрыли счета 82% клиентам из РФ.