РФ потеряла крупнейший оффшор в Европе, банки Кипра закрыли более 100 тысяч счетов, — СМИ

В целом банки Кипра в период с 2014 по 2022 годы закрыли счета 82% клиентам из Российской Федерации.

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Россия потеряла крупнейший оффшор в Европе, куда поступали десятки миллиардов долларов сырьевых сверхприбылей. Банки Кипра закрыли 126 000 счетов, связанных с россиянами, на сумму примерно 40 миллиардов евро (43,5 миллиарда долларов). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на статистику местных финансовых властей.

Еще более 60 000 физических и юридических лиц получили отказы в обслуживании. В целом банки Кипра в период с 2014 по 2022 годы закрыли счета 82% клиентам из РФ.

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В течение многих лет Кипр был известен как юрисдикция, где можно задать несколько вопросов, чьи банки принимали деньги от богатых вкладчиков, несмотря на их теневые связи. Он был особенно популярен среди российских состоятельных олигархов.

Недавно местные СМИ сообщили, что несколько крупных российских компаний, зарегистрированных на Кипре, перенесли свои штаб-квартиры за границу из-за проверки. Непонятно, какие и сколько из этих компаний переехали из страны. Запросы издания относительно информации от кипрских властей остались без ответа.

Представитель правительства Константинос Летимбиотис рассказал, что уход российских банковских депозитов компенсируется вновь прибывшим международным бизнесом. В 2022 году на Кипре было зарегистрировано более 1600 международных компаний, преимущественно технологических, в том числе 47 транснациональных.

По его словам, в целом эти компании помогли создать 36 854 прямых и косвенных рабочих мест, что на 42% больше, чем в 2021 году.

Напомним, в декабре 2023 года, как сообщило издание Politis, банковскому сектору правительством Кипра было поручено прекратить все операции в рублях "для профилактики. В то же время юридические и бухгалтерские фирмы, как говорится в сообщении, проверяются на предмет злоупотребления ускоренной процедурой регистрации бизнеса. По мнению журналистов, россияне обращаются за такими услугами, чтобы получить вид на жительство и разрешение на работу на Кипре.