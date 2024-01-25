РФ втратила найбільший офшор у Європі, банки Кіпру закрили понад 100 тисяч рахунків, – ЗМІ

Загалом банки Кіпру в період з 2014 по 2022 роки закрили рахунки 82% клієнтам із Російської Федерації.

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Росія втратила найбільший офшор у Європі, куди надходили десятки мільярдів доларів сировинних надприбутків. Банки Кіпру закрили 126 000 рахунків, пов’язаних з росіянами, на суму приблизно 40 мільярдів євро (43,5 мільярда доларів). Про це повідомляє Associated Press з посиланням на статистику місцевої фінансової влади.

Ще понад 60 000 фізичних і юридичних осіб отримали відмови в обслуговуванні. Загалом банки Кіпру в період з 2014 по 2022 роки закрили рахунки 82% клієнтам із РФ.

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Протягом багатьох років Кіпр був відомий як юрисдикція, де можна поставити кілька запитань, чиї банки приймали гроші від багатих вкладників, попри їхні тіньові зв’язки. Він був особливо популярний серед російських заможних олігархів.

Нещодавно місцеві ЗМІ повідомили, що кілька великих російських компаній, зареєстрованих на Кіпрі, перенесли свої штаб-квартири за кордон через перевірку. Незрозуміло, які і скільки з цих компаній переїхали з країни. Запити видання щодо інформації від кіпрської влади залишилися без відповіді.

Речник уряду Константінос Летімбіотіс розповів, що відхід російських банківських депозитів компенсується новоприбулим міжнародним бізнесом. У 2022 році на Кіпрі було зареєстровано понад 1600 міжнародних компаній, переважно технологічних, у тому числі 47 транснаціональних.

За його словами, загалом ці компанії допомогли створити 36 854 прямих і непрямих робочих місць, що на 42% більше, ніж у 2021 році.

Нагадаємо, у грудні 2023 року, як повідомило видання Politis, банківському сектору урядом Кіпру було доручено припинити всі операції в рублях "для профілактики. Водночас юридичні та бухгалтерські фірми, як йдеться у повідомленні, перевіряються на предмет зловживання прискореною процедурою реєстрації бізнесу. На думку журналістів, росіяни звертаються за такими послугами, щоб отримати посвідку на проживання і дозвіл на роботу на Кіпрі.