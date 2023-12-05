Уряд Республіки Кіпр наказав банкам припинити усі операції з російським рублем, – ЗМІ

США, як інформує видання Politis, направлять до Кіпру групу з 24 співробітників правоохоронних органів, які нададуть допомогу владі в розслідуванні 29 справ, пов'язаних із санкціями проти Росії.

Related video

Банківському сектору урядом Кіпру було доручено припинити всі операції в рублях "для профілактики". Про це повідомляє Politis.

Важливо

У Росії знову рятують рубль: бізнес змусять поділитися валютою на тіньових рахунках

Водночас юридичні та бухгалтерські фірми, як йдеться у повідомленні, перевіряються на предмет зловживання прискореною процедурою реєстрації бізнесу. На думку журналістів, росіяни звертаються за такими послугами, щоб отримати посвідку на проживання і дозвіл на роботу на Кіпрі.

Уряд використовує доктрину "репресій і запобігання", щоб переконати громадськість у тому, що все необхідне для відновлення репутації Кіпру дійсно буде зроблено.

США, як інформує видання, направлять до країни групу з 24 співробітників правоохоронних органів США, включно з ФБР і FinCen. Їхнє основне завдання – надати допомоги кіпрській владі в розслідуванні 29 справ, пов'язаних із санкціями проти Росії, що перебувають на розгляді.

Падіння рубля в Росії

Влітку 2023 року в Росії розпочалися серйозні зміни на фінансовому ринку. Різке падіння рубля до долара вплинуло на економіку. Вже 9 вересня американська валюта подорожчала до показника 98,54 рубля за долар. Це максимальний показник із 15 серпня. Крім того, піднявся і курс євро щодо російської валюти до показника 105,68 рублів за 1 євро.

ЦБ РФ з 14 по 22 вересня реалізував юанів на 21,4 млрд рублів на день проти 2,3 млрд рублів зараз. Своє рішення регулятор пояснив тим, що в середині місяця уряд РФ має погасити випуск валютних державних облігацій на $3 млрд.

Нагадаємо, 5 грудня Politico повідомило, що обмеження ціни на російську нафту не досягнуто, а Москва й надалі отримує кошти. Слабкий рубль і високий експорт нафти, як пояснив старший юрист Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки Яніс Клюге, дозволять забезпечити надходження достатньої кількості грошей до бюджету Кремля.