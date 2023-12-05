Правительство Республики Кипр приказало банкам прекратить все операции с российским рублем, — СМИ

США, как информирует издание Politis, направят на Кипр группу из 24 сотрудников правоохранительных органов, которые окажут помощь властям в расследовании 29 дел, связанных с санкциями против России.

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Банковскому сектору правительством Кипра было поручено прекратить все операции в рублях "для профилактики". Об этом сообщает Politis.

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В то же время юридические и бухгалтерские фирмы, как говорится в сообщении, проверяются на предмет злоупотребления ускоренной процедурой регистрации бизнеса. По мнению журналистов, россияне обращаются за такими услугами, чтобы получить вид на жительство и разрешение на работу на Кипре.

Правительство использует доктрину "репрессий и предотвращения", чтобы убедить общественность в том, что все необходимое для восстановления репутации Кипра действительно будет сделано.

США, как информирует издание, направят в страну группу из 24 сотрудников правоохранительных органов США, включая ФБР и FinCen. Их основная задача — оказать помощь кипрским властям в расследовании 29 дел, связанных с санкциями против России, находящихся на рассмотрении.

Падение рубля в России

Летом 2023 года в России начались серьезные изменения на финансовом рынке. Резкое падение рубля к доллару повлияло на экономику. Уже 9 сентября американская валюта подорожала до показателя 98,54 рубля за доллар. Это максимальный показатель с 15 августа. Кроме того, поднялся и курс евро относительно российской валюты до показателя 105,68 рублей за 1 евро.

ЦБ РФ с 14 по 22 сентября реализовал юаней на 21,4 млрд рублей в день против 2,3 млрд рублей сейчас. Свое решение регулятор объяснил тем, что в середине месяца правительство РФ должно погасить выпуск валютных государственных облигаций на $3 млрд.

Напомним, 5 декабря Politico сообщило, что ограничение цены на российскую нефть не достигнуто, а Москва продолжает получать средства. Слабый рубль и высокий экспорт нефти, как пояснил старший юрист Немецкого института международных дел и вопросов безопасности Янис Клюге, позволят обеспечить поступление достаточного количества денег в бюджет Кремля.