В России снова спасают рубль: бизнес заставят поделиться валютой на теневых счетах

В России придумали новый способ, как остановить падение рубля и ликвидировать дефицит валюты на внутреннем рынке. Ожидается, что справиться с этим в принудительном порядке поможет бизнес, но после этого национальная валюта РФ может рухнуть до 120 за доллар.

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Государственной Думе России предложили рассмотреть законопроект, который обязывает российских топ-экспортеров отчитываться перед Центробанком о своих валютных активах за рубежом. Об этом 30 октября пишет издание The Moscow Times.

Таким образом в правительстве хотят сделать более жестким финансовый контроль и снизить дефицит иностранной валюты в стране.

"Российские власти продолжают усиливать контроль за валютными операциями крупных компаний, чтобы стабилизировать рубль до президентских выборов и взять под контроль стремительный рост инфляции", — говорится в публикации.

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Журналисты пишут, что законопроект предусматривает обязательное раскрытие бизнесом "теневых" запасов валюты, которые крупные экспортеры хранят на счетах иностранных дочерних структур. Если за документ проголосуют, то нормы начнут действовать с 1 января 2024 года.

Отмечается, что по итогам 2022 года российские компании накопили за рубежом около 80 миллиардов долларов сырьевой выручки, которую они так и не перевели в Россию. Размер запасов валюты на корпоративных счетах в российских банках в то же время сократился на треть — со 174,9 миллиарда долларов до полномасштабного вторжения в Украину, и до 117 миллиардов долларов по состоянию на 1 июня 2023 года.

"Раскрытие информации о валютных запасах "дочек" экспортеров необходимо для установления возможности более полного охвата оценки валютных рисков в условиях действия ограничительных мер со стороны "недружественных" государств в отношении Российской Федерации", — пишет издание.

После скачка курса доллара выше 100 рублей российские власти сначала потребовали от российских экспортеров продавать больше валюты на бирже, чтобы поддержать рубль. А уже с октября 43 крупнейшие нефтегазовые, металлургические, химические и зерновые компании, согласно указу Владимира Путина, должны отдавать не менее 80% валютной выручки в российские банки, а потом продавать не менее 90% этого объема на внутреннем рынке.

"Валютный контроль ежемесячно будет приносить на рынок по два-три миллиарда долларов. Благодаря этому власти смогут решить вопрос с дефицитом валюты, который возник в течение последних месяцев. Но если указ отменят после выборов, рубль возобновит падение — вплоть до отметки 120 за доллар", — уверены журналисты.

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Напомним, что аналитики пророчат рублю дальнейшее падение. Но в российском правительстве уверяют, что ничего плохого с национальной валютой не происходит.

Тем временем в РФ изучают возможность внедрения практики двух курсов рубля, как в Китае, — для внутреннего и внешнего использования. Но такая идея не очень нравится некоторым банкирам. Например, глава ВТБ Андрей Костин считает, что если в РФ появится сразу два курса рубля, то национальную валюту ждет резкий обвал.