Санкції налякали Китай: ключовий банк КНР вирішив не працювати з клієнтами з Росії

Перші проблеми з розрахунками в китайському банку Chouzhou Commercial Bank у російських клієнтів почалися ще на початку лютого, а зараз усі операції опинилися під забороною.

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Слідом за турецькими банками, які на початку лютого почали відмовлятися від роботи з російськими громадянами через острах потрапити під вторинні санкції, у російських постачальників виникли проблеми з фінансовими операціями в Китаї. Як повідомляє газета "Ведомости" з посиланням на власні джерела, ключовий для імпортерів із РФ банк Китаю Chouzhou Commercial Bank припинив угоди з російськими та білоруськими організаціями.

Банк був основною установою, в якій російські імпортери могли проводити розрахунки. Chouzhou пропонував м'які умови комплаєнсу, а ще фінансова установа має зручне географічне положення — її штаб-квартира розташована в місті Іу, одному з головних логістичних вузлів китайського експорту в Росію, який ще називають "світовим супермаркетом".

Проблеми з розрахунками в китайських банках загострилися з кінця 2023 року, коли у США попередили про ризики повторних санкцій. Після цього банк повідомив клієнтам, що заблокує угоди з будь-якими російськими або білоруськими організаціями. Перші блокування почалися минулого тижня, через що почали зриватися угоди.

"Зупинка розрахунків, зважаючи на те, що китайський Новий рік майже настав, означає, що логістичний колапс майже неминучий — вивезти товар не буде можливості принаймні до березня через довгі вихідні, які почнуться з 10 лютого і триватимуть до 17 числа", — ідеться в публікації.

Інший співрозмовник газети, підприємець з Іжевська, який закуповує в Китаї обладнання для верстатів, розповів, що в грудні отримав повідомлення спочатку від Chouzhou з попередженням про зупинення платежів за певним списком товарів. Ці товари, як зазначив співрозмовник, перебувають під західними санкціями, тому їх не можна ввозити на територію РФ.

Водночас, як зазначив підприємець, за кілька тижнів менеджер банку повідомив про повне припинення розрахунків із Росією незалежно від продукції чи валюти платежу.

"Припинено трансакції не тільки за допомогою SWIFT, а й з його російським аналогом СПФС або китайським CIPS", — пишуть журналісти.

Банки Туреччини закривають рахунки російських компаній: деталі

Турецькі банки не хочуть обслуговувати тих клієнтів, співпраця з якими почалася після повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України 2022 року. За словами фінансового консультанта Іскандера Міргалімова, банки не обслуговують корпоративних клієнтів "із російським корінням", За його словами, це стосується нафтогазових трейдерів і тих осіб, які використовували Туреччину як транзитну юрисдикцію для поставок і певних розрахунків.

Зазначимо, що в грудні 2023 року з'явився указ президента США Джо Байдена про вторинні санкції, що погіршило ситуацію для російських банків. Як підсумок, фінансові установи Туреччини розірвали кореспондентські відносини майже з усіма російськими кредитними організаціями.

Нагадаємо, за даними Associated Press від 25 січня, РФ залишилася без свого найбільшого офшору в Європі. Так, кіпрські банки заблокували понад 100 тисяч рахунків. Загалом банки Кіпру в період з 2014 по 2022 роки закрили рахунки 82% клієнтам із РФ.