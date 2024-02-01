Банки Туреччини масово закривають рахунки російських компаній, – росЗМІ

Фінустанови в першу чергу призупинили обслуговування корпоративних клієнтів "із російським корінням".

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Турецькі банки відмовляються від роботи з російськими громадянами, оскільки бояться вторинних санкцій. Про це повідомляє видання "Ведомости".

Розривають стосунки насамперед із тими, хто став клієнтом після початку повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України у 2022 році. Банки призупинили обслуговування корпоративних клієнтів "із російським корінням", як зазначив фінансовий консультант Іскандер Міргалімов. З його слів, це стосується нафтогазових трейдерів й тих осіб, які використовували Туреччину як транзитну юрисдикцію для постачання та певних розрахунків.

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"Компаніям дійсно почали рекомендувати завершити операції з банком і закрити рахунок", — сказав він.

Співрозмовники "Ведомостей" розповіли, що державні банки Туреччини все ж проводять окремі платежі за товари з так званого "зеленого списку". Це стосується продовольства, текстилю, фармацевтичної продукції, водночас платежі можливі тільки в національних валютах.

Співрозмовник газети "Коммерсантъ" раніше розповів, що припиняються кореспондентські відносини. Це стосується й обробки платежів без формального закриття договорів. Одне з джерел розповіло, що "є винятки — наприклад, щодо дочірніх іноземних банків у Росії".

Влітку 2023 року ситуація для російських банків погіршилася. У грудні вийшов указ президента США Джо Байдена стосовно вторинних санкцій, що погіршило ситуацію для росіян. Внаслідок цього вдалося вплинути на банки Туреччини, які розірвали кореспондентські відносини майже з усіма російськими кредитними організаціями.

Нагадаємо, 25 січня Associated Press з посиланням на статистику місцевої фінансової влади повідомило, що РФ втратила найбільший офшор у Європі, банки Кіпру закрили понад 100 тисяч рахунків. Загалом банки Кіпру в період з 2014 по 2022 роки закрили рахунки 82% клієнтам із РФ.